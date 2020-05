Belen e Stefano crisi: emergono nuovi dettagli

Emergono nuovi dettagli sulla crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le foto pubblicate da Oggi e Chi e il video pubblicato dalla stessa Belen su Instagram in cui conferma la lontananza tra lei e il marito, nei commenti sotto il post del filmato spuntano nuovi particolari che avrebbero portato alla rottura.

Tra le risposte date da Belen ai fan sembra che ci sia la conferma sulle voci di un presunto tradimento da parte di Stefano De Martino. “A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose. Ed è giusto che così sia… Così si impara”, ha risposto la showgirl argentina a una fan che cercava di trasmetterle un po’ di vicinanza. Un altro utente si è detto incredulo rispetto al presunto tradimento di Stefano De Martino e Belen ha replicato: “E dillo a me…”.

In aggiunta, il settimanale Oggi ha rivelato alcuni retroscena sul’addio tra il ballerino e la conduttrice. Addio che sarebbe avvenuto in seguito a una furiosa lite avvertita nel palazzo, dopo la quale Stefano sarebbe andato via per fare il suo ritorno a Napoli dalla famiglia. La crisi sarebbe nata quando “il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga, né bolle di intimità per aggiustare e cicatrizzare le liti”, scrive Oggi. “L’apice – prosegue il settimanale di gossip – è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia”.

