Belen rompe il silenzio sulla crisi con De Martino: “Momento difficile”

Belen Rodriguez rompe il silenzio e decide di fare chiarezza sulle tante voci che si sono ricorse negli ultimi giorni in merito a una nuova crisi con il marito Stefano De Martino, come rivelato dal settimanale Chi questa settimana in edicola. La showgirl decide di mettere il punto sulla questione pubblicando un video su Instagram in cui appare piuttosto sottotono, tanto da ammettere: “Non ho mai fatto una storia del genere”.

“Sono un po’ nervosa nel farlo, avrei fatto volentieri a meno. Non sono giornate facili per me, sono veramente complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta apro internet, vedo degli articoli, e da donna mi sono rotta le palle. Sono stanca. Il gossip fa parte del mio lavoro e lo devo accettare, ma ci sono articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”, racconta Belen.

Parlando di un momento difficile, l’argentina in qualche modo conferma la crisi con De Martino, ma si riferisce anche alle voci di un presunto riavvicinamento con il suo ex Andrea Iannone, fotografato nello stesso ristorante dove lei era contemporaneamente a cena con il fratello Jeremias e altri amici. “Questo è un momento difficile per me e non me l’aspettavo – prosegue Belen su Instagram – Non me ne assumo le responsabilità delle colpe. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre.

Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia, né una responsabilità mia né una cosa organizzata da me. Le minchiate io non le dico, odio la gente calcolatrice, le persone che organizzano le cose a tavolino. Se una persona non sta bene è normale che suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino fuori a bersi un sano bicchiere di vino per farsi spuntare un cavolo di sorriso”. E ancora: “Quando me la sentirò darò spiegazioni e racconterò come stanno le cose, ma lo farò io. Altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e questo non mi sta più bene perché non ho più vent’anni, sono una mamma e ho delle responsabilità”. Il video di Belen si conclude con queste parole: “Vi faccio un sorriso, che non è del tutto vero, ma sono una donna forte”.

