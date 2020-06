Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La storia d’amore in crisi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al centro del gossip delle ultime settimane. Dopo il video della showgirl argentina in cui ha ammesso che si tratta per lei di un periodo molto difficile e dopo le indiscrezioni pubblicate da Chi e Oggi anche Stefano ha detto la sua. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, l’ex ballerino di Amici ha confessato: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Ma a colpire i fan sarebbe stata una delle ultime IG Stories di Belen. La conduttrice di Tu Si Que Vales ha condiviso su Instagram le parole di una celebre canzone del gruppo Maneskin dal titolo “Torna a casa”. E i follower hanno subito pensato che la frase fosse rivolta a Stefano. Chissà se Belen ha voluto davvero lanciare un messaggio al marito.

