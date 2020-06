Stefano De Martino in vacanza in barca senza Belen: vita da single a Napoli

Che ci sia aria di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, come hanno confermato diversi rumors e un video che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram, sembra dimostrarlo anche la vacanza che il ballerino si è preso in questi giorni a Napoli. Mentre Belen si trova infatti a Milano per uno shooting, Stefano è stato fotografato dal settimanale Chi sulla sua barca dedicata al figlio Santiago mentre si trova a passare qualche giorno di relax con sua sorella Adelaide e un amico.

La coppia, che era tornata insieme dopo una lunga separazione, sembra abbia avuto dei nuovi attriti nel corso della quarantena. Sembra che ci sia stata una brutta discussione e che i due si siano allontanati in seguito a questa e per via di vecchi dissapori; De Martino, infatti, ha lasciato Milano per fare rotta verso Napoli, città dove sta registrando le nuove puntate di Made in Sud. L’ex ballerino di Amici non ha voluto commentare il lungo sfogo di sua moglie sui social, ma sostiene di volersi concentrare solo sul lavoro. “Sono consapevole del fatto che, finora, la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata, ha spiegato De Martino a Sorrisi e Canzoni Tv. Belen e Stefano, a questo punto, riusciranno a superare anche questa nuove crisi del loro rapporto?

