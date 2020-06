De Martino mette un like a Belen, poi lo cancella. Ma c’è una spiegazione

Like di Stefano a Belen, ecco perché

Nuovo capitolo della love story tra Belen e Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Libero, dopo le indiscrezioni, non commentate, apparse negli ultimi giorni sulla rottura tra i due, ad una foto su Instagram di Belen Rodriguez è comparso un like da parte di Stefano De Martino. In seguito, secondo quanto si legge nei commenti sotto il post, il like è scomparso.

I fan della coppia sognano ma a vedere la foto con il “cuoricino” di Stefano non c’è molto di cui sperare. Infatti i like di De Martino sono soltanto per le fotografie in cui compare il piccolo Santiago, figlio della coppia.

Sarebbe quindi l’istinto paterno a muovere la mano di Stefano più che un ritorno di fiamma. I fan della coppia sperano però che sia una strategia di Stefano per riavvicinarsi a Belen. Molti infatti ricordano come due anni fa, dopo il primo allontanamento, la coppia fece pace proprio iniziando con dei like sul profilo dell’altro.

Recentemente il conduttore di Made in Sud era stato ospite a Domenica In e da Mara Venier non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine della sua storia con Belen. “Il like di Stefano de Martino fa la differenza”, commenta una fan. “Il like di Stefano, era ora”, scrive un’altra.

