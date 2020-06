“Torna da Stefano”. Belen Rodriguez spaventata dagli haters: “Ho paura”

Belen Rodriguez è stata attaccata su Instagram dagli haters è si è detta preoccupata dal carico d’odio arrivato contro di lei sui social in seguito alla rottura della relazione con Stefano De Martino.

Nell’ultima foto postata dalla showgirl argentina si possono leggere diversi commenti che criticano l’operato di Belen. Un haters in particolare ha scritto: “Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie invece di perdere il tempo…. Allora ha ragione lui … La famiglia è marito, moglie e figli qui da noi, invece te devi mantenere a tutti… E tuo marito passa in secondo piano dimenticando che c’è un figlio di mezzo. Brava”. Molti sono intervenuti in difesa di Belen, poi è stata la stessa showgirl a rispondere: “Inizio ad avere paura”.

Belen e Stefano si sono lasciati e i fan hanno iniziato a prendere le parti dell’uno o dell’altro coniuge. Se in molti si sono stretti attorno a Belen Rodriguez, tanti haters hanno attaccato la showgirl rea – secondo loro – di trattare in maniera diversa la famiglia di Stefano rispetto la sua, soprattutto nella cura del piccolo Santiago: “Si vede che non soffre, sta sempre a mettersi in mostra, vuole stare con la sua famiglia, no con Stefano. Belen fa finta di piangere, sta giocando bene le sue carte”, scrive uno.

“Questo è anche il mio pensiero: la mamma e il papa dovrebbero stare un po’ in disparte per il bene della coppia e del nipotino!”, commenta un altro degli hater di Belen. Intanto restano ignoti i motivi dietro la fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino.

