Stefano e Belen: vita da single. Lei cerca casa, lui sta con Santiago | FOTO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ormai iniziato la loro vita da single. Lei cerca una nuova casa con la famiglia al seguito e lui, a Napoli per condurre Made in Sud, torna soltanto per il piccolo Santiago.

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, con tanto di fotografie, la showgirl argentina starebbe visitando nuove case per scegliere quella giusta dove trasferirsi. Nelle immagini del settimanale si vede Belen Rodriguez con l’inseparabile Mattia Ferrari e il piccolo Santiago, uscire da un appartamento in vendita con due agenti immobiliari.

Stefano e Belen starebbero trascorrendo le loro giornate da single in maniera molto diversa. Se lei cerca casa, lui invece fa la spola tra Milano e Napoli. Nella città meneghina, il conduttore di Made in Sud trascorre le sue giornate con il piccolo Santiago portandolo in pizzeria e poi a dormire dal papà Enrico De Martino. Restano ancora poco chiari i motivi della rottura tra i due anche se – secondo alcune ultime indiscrezioni lanciate da CHI – alla base non ci sarebbe nessuna invadenza delle rispettive famiglie bensì differenze inconciliabili tra i due protagonisti.

