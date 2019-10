Le ultime notizie sul conflitto della Turchia contro i curdi in Siria

Oggi è l’ultimo giorno della tregua di 120 ore concordata da Turchia e Stati Uniti il 17 ottobre scorso. Nell’accordo Ankara si impegnava a cessare il fuoco a patto che i curdi iniziassero la ritirata da una “safe zone” di 30 chilometri al confine tra Siria e Turchia, a est del fiume Eufrate.

Entrambi gli schieramenti però si accusano di averla violata e già stasera potrebbe riprendere l’offensiva della Turchia contro i curdi. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato oggi a minacciare: “I terroristi che saranno incontrati dall’esercito turco nel nord-est della Siria dopo le 22″ di oggi (ore 21 in Italia), quando scadrà la tregua concordata da Ankara e Washington saranno neutralizzati”, ha tuonato prima di partire per la Russia.

Dal canto suo il presidente siriano Bashar al Assad alleato con i curdi si trova insieme alle truppe dell’esercito di Damasco sulle prime linee nella città di Hobait, nella regione di Idlib e mentre era in visita ai militari della regione ha dichiarato: “Erdogan è un ladro, ha rubato fabbriche, grano e petrolio e oggi ruba la terra”.

Alle 12,45 è iniziato a Sochi il colloquio tra Erdogan e il presidente della Russia Vladimir Putin per discutere dei futuri sviluppi della situazione in Siria dopo la scadenza dell’ultimatum imposto da Ankara alle milizie curde per lasciare la zona di sicurezza. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha fatto sapere che l’incontro durerà probabilmente per molte ore e che sarà “lungo e complesso”. Intanto, Mosca ha annunciato che sta valutando la proposta della Germania di creare una zona di sicurezza nel nord della Siria controllata dalle forze internazionali, con il coinvolgimento di Russia e Turchia.

Erdogan ha parlato di 775 terroristi curdi neutralizzati e ha annunciato che sono morti 7 soldati turchi, 79 miliziani alleati e 20 civili. Secondo i dati dell’organizzazione internazionale Mezzaluna rossa il bilancio delle vittime in Siria è invece di 235 morti, tra cui 22 bambini, e 677 feriti.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan

ore 14,00 – Mosca: “L’operazione turca viola integrità territoriale” – L’offensiva turca viola l’integrità territoriale della Siria: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Oleg Syromolotov rispondendo a una domanda dell’agenzia Interfax mentre i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, stanno discutendo a Sochi della situazione in Siria. “Solo Russia e Iran mantengono una presenza militare legale in Siria con il permesso del governo siriano”, ha aggiunto.

ore 13,05 – Siria: Putin a Erdogan: “Situazione critica” – La situazione in Siria è “molto critica”: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all’inizio dell’incontro a Sochi con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. “Penso – ha proseguito Putin rivolgendosi a Erdogan – che il nostro incontro di oggi e le nostre consultazioni siano altamente necessarie”. Il leader del Cremlino ha inoltre auspicato che “il livello raggiunto nelle relazioni tra Russia e Turchia svolgerà adesso il suo compito nel risolvere tutte le questioni difficili viste oggi nella regione”.

ore 12,45 – Siria: iniziato l’incontro Putin-Erdogan a Sochi – Il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Recep Tayyip Erdogan hanno iniziato il faccia a faccia sulla Siria a Sochi. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti precisando che l’incontro si svolge nella residenza di Bocharov Ruchei.

ore 11,55 – Siria: Mosca, studieremo proposta tedesca zona di sicurezza – Il Cremlino intende studiare la proposta della Germania di creare una zona di sicurezza nel nord della Siria controllata dalle forze internazionali e con il coinvolgimento di Russia e Turchia: lo ha annunciato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. “Non è stata formulata una posizione su questo argomento poiché si tratta di una nuova iniziativa che deve essere studiata”, ha detto Peskov, secondo quanto riportano le agenzie russe.

ore 11,50 – Mosca spera che Erdogan riveli i piani di Ankara – Il Cremlino auspica che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante i colloqui in programma oggi a Sochi con Vladimir Putin, sveli i futuri piani della Turchia sulla Siria. Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

ore 11,10 – Erdogan: ” 775 i terroristi neutralizzati finora” – Sono 775 i “terroristi” delle milizie curde Ypg “neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati) nell’operazione militare turca nel nord della Siria. Lo ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fornendo un nuovo bilancio a poche ore dalla scadenza della tregua per il ritiro dei curdi. Nell’offensiva hanno anche perso la vita 7 soldati di Ankara e 79 miliziani siriani filo-turchi, ha aggiunto Erdogan, oltre a 20 civili rimasti uccisi dai colpi di mortaio lanciati in Turchia da oltre confine.

11,05 – Assad: “Erdogan è un ladro, ci ruba la terra” – “Erdogan è un ladro, ha rubato fabbriche, grano e petrolio e oggi ruba la terra”. Lo ha detto il presidente siriano Bashar al Assad, secondo quanto riferisce l’account Twitter della presidenza di Damasco, mentre si trova in visita ai militari nella regione di Idlib.

ore 11,00 – Erdogan: “Chiederò all’amico Putin il ritiro dei curdi” – “Turchia e Russia lottano contro il terrorismo e rispettano l’integrità territoriale e l’unità politica della Siria”, ha aggiunto Erdogan, spiegando che “chi voleva creare un corridoio del terrore nel nord della Siria non c’è riuscito grazie a questa operazione” militare di Ankara. “Insieme all’Iran siamo i tre membri degli accordi di Sochi e di Astana”, che vanno rispettati, ha detto il leader turco Erdogan, rispondendo a una domanda sulla posizione di Teheran rispetto alle sue trattative odierne con Putin.

10,5o – Assad al fronte con le truppe vicino a Idlib – Il presidente siriano Bashar al Assad si trova insieme alle truppe dell’esercito di Damasco sulle prime linee nella città di Hobait, nella regione di Idlib. Lo rende noto la presidenza siriana su Twitter, invitando a “rimanere sintonizzati”. La zona di Idlib è ancora in mano ai ribelli e jihadisti.

10,50 – Erdogan: “Nessuna estensione della tregua” – La Turchia esclude un’estensione della tregua per il ritiro dei curdi nel nord della Siria, chiesta ieri da Emmanuel Macron a Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prima di partire per Sochi dove oggi incontrerà Putin. “Non mi è giunta alcuna richiesta direttamente da Macron, che invece ha incontrato i terroristi” curdi. “La Francia – ha aggiunto Erdogan – non è una nostra controparte in questo processo, sembra che Macron stia cercando di crearsi un ruolo in questo accordo”.

ore 10,30 – Erdogan: “Via tutti i curdi o riparte l’attacco” – Sono 700-800 i “terroristi” curdi dello Ypg che dall’inizio della tregua hanno lasciato la zona di sicurezza turca nel nord della Siria. Altri “1.200-1.300 stanno rapidamente lasciando l’area. Stiamo seguendo i loro passi con attenzione, devono andarsene tutti altrimenti riprenderemo l’operazione in modo ancora più determinato”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima di partire per Sochi, dove oggi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a poche ore dalla scadenza della tregua, fissata per le 22 di oggi (le 21 in Italia).

ore 10,15 – Baghdad: le truppe Usa non hanno permesso di stare in Iraq – Secondo l’esercito iracheno le truppe statunitensi che stanno lasciando la Siria e si dirigono verso l’Iraq non hanno il permesso di rimanere nel Paese.

ore 10,05 – Siria: Germania proporrà una zona di sicurezza internazionale alla Nato – La Germania chiede una zona di sicurezza nel nord della Siria controllata dalle forze internazionali. Lo ha detto ieri la ministra della Difesa tedesca e presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, alla Dpa. La proposta è stata concordata con la cancelliera Angela Merkel e comunicata agli alleati, ha proseguito Kramp-Karrenbauer che la presenterà al consiglio dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles giovedì prossimo. Un’eventuale partecipazione delle Forze armate tedesche dovrebbe prima passare dal voto in Parlamento, ha aggiunto la leader della Cdu.

