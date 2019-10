Il presidente della Turchia Erdogan e Vladimir Putin si incontrano a Sochi

Alle 12,45 è iniziato a Sochi il colloquio tra il presidente della Turchia Erdogan e il leader del Cremlino Vladimir Putin per discutere dei futuri sviluppi della situazione in Siria dopo la scadenza dell’ultimatum imposto da Ankara alle milizie curde per lasciare la zona di sicurezza. Oggi alle 21 (ora italiana) terminerà la tregua di 5 giorni concordata da Turchia e Stati Uniti il 17 ottobre scorso con cui Erdogan si impeganava a cessare il fuoco a patto che i curdi iniziassero la ritirata da una “safe zone” di 30 chilometri al confine tra Siria e Turchia, a est del fiume Eufrate.

“La situazione in Siria è molto critica “Penso che il nostro incontro di oggi e le nostre consultazioni siano altamente necessarie e auspico che il livello raggiunto nelle relazioni tra Russia e Turchia svolgerà adesso il suo compito nel risolvere tutte le questioni difficili viste oggi nella regione”, ha affermato Putin rivolgendosi a Erdogan all’inizio del loro incontro.

L’incontrò secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov sarà “lungo e complesso”. Mosca nel corso della mattinata ha fatto sapere che sta valutando la proposta della Germania di creare una zona di sicurezza nel nord della Siria controllata dalle forze internazionali, con il coinvolgimento di Russia e Turchia.

Erdogan però non sembra affatto intenzionato a giungere a compromessi e in una conferenza stampa all’aeroporto Esenboga prima di partire per la Russia ha dichiarato che i curdi “devono andarsene tutti altrimenti riprenderemo l’operazione in modo ancora più determinato”.

Ai giornalisti ha dichiarato che intende chiedere a Putin “il ritiro dei curdi”: “Con il mio amico Vladimir Putin parleremo della situazione in Siria, della presenza del regime e della Commissione costituzionale, che si riunirà il 30 ottobre a Ginevra. Voglio anche discutere del nostro accordo per difendere la pace a Idlib”, ha aggiunto.

Intanto il presidente siriano Bashar al Assad che si trova insieme alle truppe dell’esercito di Damasco sulle prime linee nella città di Hobait, nella regione di Idlib ha risposto alle minacce del presidente turco affermando che “Erdogan è un ladro che ha rubato fabbriche, grano e petrolio e oggi ruba la terra”.

