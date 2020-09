Fuma uno spinello, poi va a dormire e schiaccia il figlio di 4 mesi nel sonno. Il bimbo muore

Fuma uno spinello, poi si mette nel letto con i figli: bimbo di 4 mesi morto schiacciato nel sonno

Una tragedia, quella avvenuta a Blackpool, in Inghilterra. Brooklyn Newton ha ucciso accidentalmente il suo bambino di quattro mesi. L’uomo, che in genere fa uso di cannabis, ha fumato uno spinello prima di andare a dormire, dopodiché si è steso nel letto insieme ai suoi due bambini. Il più piccolo, Isaac, aveva quattro mesi e quando il padre al mattino si è svegliato, ha trovato il corpo del bambino freddo e un rivolo di sangue che gli usciva dal naso. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il piccolo Isaac era ormai troppo tardi. Pare che l’uomo, rigirandosi nel letto durante la notte, abbia accidentalmente schiacciato il bambino mentre dormiva.

Brooklyn ha raccontato di aver prima allattato il piccolo, poi l’avrebbe messo a dormire insieme al fratello più grande, dopodiché avrebbe fumato il suo spinello e si sarebbe messo a dormire con i bambini. Al risveglio, poi, la tragedia. La polizia sta conducendo le indagini e ha immediatamente rilevato la presenza di droghe e strumenti utilizzati per il consumo in casa. Nonostante la prescrizione medica, per l’uomo non è stato motivo sufficiente per scagionarlo dalle accuse di omicidio. In seguito all’autopsia, è stato constatato che il bambino era morto da tempo ed è stato trovato nel letto sdraiato a faccia in giù.

