Duro scontro tra Donald Trump e la giornalista della Nbc Kristen Welker con il presidente statunitense che ha interrotto l’intervista. Ospite del talk show domenicale Meet the Press, il capo della Casa Bianca e la reporter hanno iniziato a discutere dei presunti brogli nelle elezioni presidenziali 2020 e delle primarie in California. Trump ha affermato che entrambe le competizioni erano truccate con la giornalista che ha chiesto di presentare delle prove che dimostrino queste affermazioni. A questo punto il presidente Usa ha iniziato a perdere la pazienza attaccando sia la giornalista che la stampa, definita “corrotta”. Trump ha affermato: “Un paese non potrà mai essere grande se ha una stampa disonesta”.

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“Anche tu, o sei disonesta o sei stupida” ha aggiunto il presidente americano con la giornalista che ha cercato di fare altre domande a Trump, invano. Il presidente, quindi, ha esclamato: “Facciamola finita, ne ho avuto abbastanza”. Trump, quindi, si è strappato il microfono di dosso e lo ha gettato a terra. “Grazie cara, stammi bene” ha poi dichiarato rivolgendosi a Kristen Welker. Non è la prima volta che Donald Trump si scaglia contro la stampa e in particolar modo contro le giornaliste.