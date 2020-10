Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 34 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump esce dall’ospedale e saluta i suoi sostenitori, poi rientra – Il presidente americano, Donald Trump, in un nuovo video ha ringraziato “tutti le infermiere e i medici” del Walter Reed dove è ricoverato per Coronavirus, annunciando “una piccola visita a sorpresa ai patrioti” che sono fuori dall’ospedale. Il capo della Casa Bianca è stato visto uscire dall’ospedale in un corteo di auto, salutando giornalisti e sostenitori riuniti fuori. In auto con Trump, oltre all’autista, un’altra persona davanti con camice e mascherina. Il presidente americano, dopo aver sorpreso i suoi sostenitori accampati fuori dal Walter Reed, è poi rientrato in ospedale. Trump è ricoverato da venerdì dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Ore 06.30 – Regno Uniti: altri 22.961 casi Covid, ma 15mila non conteggiati prima – Nel Regno Unito sono stati registrati altri 22.961 casi di coronavirus, un numero molto alto che comprende anche i 15.841 riportati in Inghilterra nel periodo tra il 25 settembre e il 2 ottobre ma non conteggiati in precedenza. Il mancato conteggio è dovuto a un errore che è stato risolto, hanno sottolineato le autorità britanniche. Con questi, il totale dei casi di Covid dall’inizio dell’epidemia nel Paese ha superato i 500 mila.

Ore 06.00 – Francia, Parigi zona di massima allerta: nuove misure da martedì – Parigi, insieme alla sua periferia, passa in “zona di massima allerta” Covid e verranno quindi attuate misure più restrittive a partire da martedì per 15 giorni. Tuttavia, sarà messo in atto un protocollo sanitario rafforzato per permettere ai ristoranti di restare aperti, mentre i bar verranno chiusi. Lo riferisce Le Figaro.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Israele: manifestazioni anti-lockdown, 38 arresti – Notte di proteste violente in Israele contro il lockdown imposto dal governo Netanyahu per contrastare l’epidemia di Coronavirus, che nel Paese ha raggiunto un nuovo picco. Sono state arrestate 38 persone. Di queste, una stata rilasciata con restrizioni di movimento. Inoltre, ieri la polizia ha fatto circa 7mila multe per violazioni minori: 5.171 a persone che erano dove non avrebbero dovuto essere, 1.415 per non aver indossato la mascherina, 98 per rottura della quarantena e 209 per assembramenti religiosi.

Trump, il medico personale: “Ha continuato a migliorare”. Possibili dimissioni a breve – “Il presidente ha continuato a migliorare”: lo ha detto Sean Conley, il medico personale di Donald Trump, dando un aggiornamento sulle sue condizioni sanitarie, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center. Trump ha iniziato una terapia con il dexamethasone, uno steroide per prevenire le infiammazioni. I medici assicurano che Trump continua a migliorare ed è senza febbre da quando è arrivato in ospedale, venerdì sera. Il medico personale di Trump ha detto che ha subito 2 cali transitori nella ossigenazione del polso da quando si è ammalato e ha spiegato che il presidente potrebbe essere dimesso già domani, se le sue condizioni continuano a migliorare. Qui la notizia completa.

Moda: lo stilista Kenzo ucciso a 81 anni dal Coronavirus – Lo stilista Kenzo Takada, fondatore del marchio globale Kenzo, è morto a 81 anni a Parigi dopo aver contratto il Covid-19. Lo ha riferito il suo portavoce. Takada, il primo stilista giapponese a guadagnare notorietà nella scena altamente competitiva della moda parigina, è morto nell’ospedale americano di Parigi.

Russia supera i 10 mila casi in un solo giorno – La Russia ha registrato oggi 10.499 nuovi casi di Covid-19 nelle sue 85 regioni, il numero più alto da maggio. Sono morte 107 persone. Mosca continua a essere l’epicentro dell’epidemia di coronavirus con 3.327 casi e 29 morti nelle ultime 24 ore. In totale, la Russia ha registrato 21.358 morti dall’inizio dell’epidemia e 1.215.001 casi.

Regno Unito sfiora i 13 mila contagi in un giorno – Il Regno Unito ha registrato 12.872 nuovi contagi e 49 morti per il Covid-19. Il totale dei casi è arrivato a 480.017 dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono finora 42.317.

