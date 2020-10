Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 57.429 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Sicilia, Musumeci istituisce “zona rossa” a Villafrati (Palermo) – C’è una nuova “zona rossa” in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un’apposita ordinanza appena firmata, dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di domani, si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone. Villafrati – che era già stato “zona rossa” per oltre un mese durante l’ondata di Covid-19 nella scorsa primavera – si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits, tutte sedi della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte a Palermo. Fino alla mezzanotte del 12 ottobre, dunque, nel territorio comunale di Villafrati ci sarà il divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, a eccezione degli spostamenti per: recarsi al lavoro; per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e per l’acquisto di beni di prima necessità; per ragioni di natura sanitaria o per appuntamento presso studi professionali. In buona sostanza, è vietata ogni attività ricreativa e passeggiare o stazionare nelle aree pubbliche (strade, piazze, ville e parchi) allo scopo di evitare ogni assembramento e contatto tra persone estranee e non conviventi. Gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, pollerie, paninerie e similari) dovranno garantire l’accesso a solo una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. È comunque consentito l’asporto e la vendita al domicilio.

Ore 06.30 – 58 persone senza mascherina multate a Salerno – Sanzionate 58 persone perché non indossavano le mascherine antivirus. È il primo bilancio del rafforzamento dei controlli nella ‘movida’ disposto dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra, per fronteggiare l’incremento del numero dei contagi da Covid-19. L’operazione è stata svolta da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili urbani e polizia provinciale nei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno. Gli agenti hanno, inoltre, riscontrato, all’ingresso di un esercizio commerciale della zona orientale del capoluogo di provincia, la mancata predisposizione del rilevamento della temperatura corporea dei clienti. E, perciò, è scattata la sanzione che si aggiunge a quella elevata per violazione della normativa in tema di giochi d’azzardo. In quello stesso locale, due slot machines non erano collegate alla rete dei monopoli di Stato. In totale, sono state identificate 415 persone, sono stati controllati 69 autoveicoli e 62 esercizi commerciali. Di questi, diversi non rispettavano, appunto, le nuove disposizioni di contenimento del coronavirus, in particolare quelle dettate dal presidente della Regione Campania che ha previsto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche all’aperto.

Ore 06.00 – Seconda scuola con caso Covid a Vittoria (Ragusa) – “A seguito dei controlli effettuati tramite tamponi da parte dell’ASP di Ragusa è stato riscontrato un caso positivo al Covid-19 all’istituto comprensivo ‘F.Pappalardo'”. Lo comunica il Comune di Vittoria, nel Ragusano; la commissione straordinaria che ne regge le sorti ha disposto che, per consentire la sanificazione, domani resteranno chiuse la sedi centrale del plesso Pappalardo, il plesso infanzia sede centrale e plesso Matteotti” dell’Istituto comprensivo Pappalardo in via Di Vittorio. Il Comune con il coordinamento dell’Azienda sanitaria provinciale ha già attivato i previsti protocolli di sicurezza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di ieri – È di 57.429 persone attualmente positive (+1.863), 35.986 morti (+18), 231.914 guariti (+697), per un totale di 325.329 casi (+2.578), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 57.429 pazienti attualmente positivi, 3.287 sono ricoverati con sintomi (+82), 303 sono in terapia intensiva (+6) e 53.839 sono invece in isolamento domiciliare (+1.775). Cala leggermente dunque la curva dei contagi in Italia, a fronte però di un calo decision dei tamponi, 92.714 oggi, circa 26mila in meno rispetto a ieri.

Complicazioni polmonari, muore il vescovo di Caserta. È morto nella notte di ieri il vescovo di Caserta, Giovanni D’Alise, ricoverato dal 30 settembre scorso dopo essere risultato positivo al Covid- 19. Monsignor D’Alise è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per complicazioni polmonari. Il vescovo era stato sottoposto al tampone dopo aver avuto per alcuni giorni decimi di febbre: risultato positivo, era stato ricoverato per difficoltà respiratorie. Nella notte la situazione è peggiorata fino al decesso. D’Alise, 74 anni, era stato nominato vescovo della diocesi di Caserta 6 anni fa.

‘Mini lockdown’ in 2 Comuni del Potentino – Da ieri a Marsicovetere e a Tramutola, due comuni del Potentino, è scattato un ‘mini lockdown’. Il sindaco di Marsicotevere, con un’apposita ordinanza, ha previsto la sospensione fino al 13 di ottobre dell’amministrazione del sacramento della prima comunione in età scolare ai bambini. Nei due comuni, da ieri, i bar sono chiusi dalle ore 18 alle 6 del giorno successivo e c’è la sospensione delle attività di barbieri e parrucchieri. La misura è stata disposta fino al 13 ottobre dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha emesso una nuova ordinanza . Nel frattempo a Marsicovetere, prosegue il trasferimento in altre stutture sanitarie di Potenza degli ospiti di una Rsa, posta sotto sequestro dopo la morte, per via del coronavirus, di 4 persone nel giro di due giorni.

Speranza, pronti tamponi veloci anche a scuola – “Siamo arrivati a 120 mila tamponi al giorno, un dato significativo e in grande crescita rispetto alle settimane precedenti. Abbiamo utilizzato anche i tamponi antigenici che ora possono essere utilizzati anche nelle scuole per avere risultati entro 15 minuti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In mezz’ora in più, su Rai 3. “Ma non siamo in una fase normale, siamo dentro a una epidemia, vogliamo tenere le scuole aperte e c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Stiamo investendo risorse come mai è avvenuto nella storia recente, ma abbiamo bisogno di un grande patto in cui ognuno faccia la propria parte”, ha aggiunto.

