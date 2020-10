Coronavirus, positivo il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini. Chiusa la redazione

Coronavirus, positivo il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini

Il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista, su Twitter: “Dopo un sabato di tosse – ha scritto – ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19. Ringrazio tutti per l’affetto. Al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti, il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così ‘andrà tutto bene'”. In queste ore, da quanto si apprende, si sta procedendo a evacuare la redazione e, come da protocollo, verranno eseguiti i tamponi e sanificata la sede.

Giannini è stato nominato direttore del quotidiano torinese ad aprile scorso, dopo l’avvicendamento che ha portato l’ex direttore de La Stampa, Maurizio Molinari, al timone di Repubblica al posto di Carlo Verdelli. Nella stessa occasione Giannini, all’epoca direttore di Radio Capital, ha preso il posto di Molinari.

