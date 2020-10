Caos Juventus-Napoli, le ultime notizie dopo lo stop della Asl

Il big match di Serie A Juventus-Napoli si giocherà? La partita in programma stasera, 4 ottobre 2020, è a forte rischio a seguito della decisione della Asl di Napoli che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’aeroporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gennaro Gattuso, che – dopo la partita contro il Genoa (ad oggi a quota 22 positivi), ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria. La Juventus, però, durante la serata di ieri ha annunciato “che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani (oggi, ndr) alle 20,45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. Sulla stessa linea la Lega Serie A che ha confermato “che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani (oggi, ndr) alle 20.45”. Cosa succederà se il Napoli non si presenterà all’Allianz Stadium? Di seguito tutte le ultime notizie su Juventus-Napoli:

LE ULTIME NOTIZIE

Ore 12,40 – Juventus-Napoli, la situazione al momento – Se nelle prossime ore non verranno prese decisioni diverse, stasera all’Allianz Stadium si presenteranno una squadra (Juventus) e gli arbitri che attenderanno fino alle ore 21,30 (45 minuti dal calcio d’inizio) l’arrivo dell’altra squadra (il Napoli). A quel punto, constatata l’assenza, l’arbitro non darà il fischio d’inizio ma raccoglierà le distinte della Juve, eventuali riserve scritte (anche del Napoli se si presentasse un rappresentante identificato), le allegherà al referto e le spedirà al giudice sportivo. Letto il referto dell’arbitro e la documentazione inviata da parte dei legali del Napoli, il giudice sportivo da codice potrebbe:

Dare la sconfitta 3-0 a tavolino al Napoli. Il club chiaramente potrebbe fare ricorso, giustificando l’assenza con cause di forza maggiore

Rinviare l’udienza e la pronuncia se ritiene la questione o la controversia non ancora matura per la decisione

Ore 12,30 – Fonti del ministero della Salute: sull’isolamento decide Asl – Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività al Covid-19: lo rileva il ministero della Salute, secondo quanto scrive l’agenzia Ansa, in relazione alla decisione della Asl partenopea di mettere in isolamento l’intera squadra del Napoli in seguito a due casi positivi accertati fra i giocatori. Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute.

Ore 10,30 – Juventus-Napoli, per i bianconeri programma regolare come se si giocasse – La Juventus svolgerà regolarmente la rifinitura alle ore 11 poi ci saranno il pranzo, il riposo, la merenda e la partenza per lo stadio. Arrivo allo stadio previsto per le ore 19,40, con i giocatori che probabilmente non si cambieranno. La squadra attenderà fino alle ore 21,30, 45 minuti oltre il fischio di inizio, quando in assenza del Napoli verrà fischiato il fischio finale e la squadra lascerà lo stadio.

9,40 – Tamponi per i giocatori della Juve – I giocatori bianconeri sono stati sottoposti a tamponi in mattinata, prima della rifinitura delle 11. I risultati sono attesi per il pomeriggio

Ore 8,30 – Il Napoli non parte per Torino – I giocatori del Napoli al momento sono tutti nelle loro case, in isolamento come da disposizione della Asl locale. Domani mattina è previsto un nuovo giro di tamponi allo stadio San Paolo. Ovviamente la modalità sarà quella drive-in (ovvero direttamente in macchina), già utilizzata dal Genoa per i suoi calciatori. Nelle ultime ore ci sono state comunicazioni tra il Napoli e la Asl e poi fra il club e la Lega per spiegare la mancata partenza per Torino. Dopo il provvedimento della Asl Napoli 1, che disponeva l’isolamento fiduciario per il gruppo squadra, c’è stato uno scambio di mail ieri pomeriggio in cui il Napoli ha chiesto una specifica se questo provvedimento contemplasse anche la mancata partenza verso Torino e, da quello che ci risulta, il Gabinetto della Regione Campania ha confermato che per isolamento fiduciario si intende anche l’impossibilità di spostamenti dal luogo di isolamento.

Le regole della Serie A in caso di positività al Covid-19

La Lega di A, nei giorni scorsi, ha deciso di adottare il codice Uefa che indica in 13 (compreso un portiere) il numero minimo di giocatori sufficiente alla disputa di una partita: “Qualora, in un arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario dieci o più calciatori del Club – ai quali sia stato assegnato il numero di maglia – dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A disporrà automaticamente il rinvio della prima gara utile nel quale sarà impegnato il Club… Il Club, anche nell’ipotesi in cui vi sia la positività di dieci o più calciatori (insorta nell’arco temporale di sette giorni), dovrà disputare tutte le suddette gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Figc… Il rinvio sarà concesso a ciascun Club per una sola volta nel corso della stagione sportiva con la conseguenza che, dovrà disputare tutte le successive gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori mentre, in difetto di tale disponibilità, subirà la sanzione di cui al punto 3 (ovvero la sconfitta a tavolino, ndr).

Juventus-Napoli streaming e tv

Qualora si dovesse giocare (ipotesi molto improbabile), la partita di Serie A tra Juventus e Napoli sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Non solo tv. In live streaming la partita di Serie A Juventus Napoli sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

