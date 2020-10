“Dopo questa festa, abbiamo registrato trenta ragazzi positivi tra i partecipanti. Contando parenti e amici si arriverà a 100, 120 o 150 persone da controllare con i tamponi”. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a pubblicare una diretta su Facebook a proposito delle misure di contrasto all’epidemia di Covid-19 nella Regione.

Durante la diretta, trasmessa sulla sua pagina ufficiale, De Luca si è rivolto ai campani sottolineando l’importanza di adottare comportamenti prudenti. Il governatore ha mostrato il video di una festa che si è tenuta nel centro storico di Napoli, a seguito della quale l’Asl Napoli 1 ha riscontrato 30 giovani positivi al nuovo Coronavirus.

Vista la crescita di contagi in Campania, De Luca ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Roma il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli e ha annunciato nuove misure restrittive, come l’obbligo di mascherine all’aperto e il limite al numero dei partecipanti delle feste private, per contrastare l’aumento dei nuovi casi.

