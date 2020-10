Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 5 ottobre 2020.

È di 58.903 persone attualmente positive (+1.474), 36.002 morti (+16), 232.681 guariti (+767), per un totale di 327.586 casi (+2.257), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 58.903 pazienti attualmente positivi, 3.487 sono ricoverati con sintomi (+200), 323 sono in terapia intensiva (+20) e 55.093 sono invece in isolamento domiciliare (+1.254).

Rispetto a ieri diminuiscono i nuovi contagi (2.257 nuovi casi oggi contro i 2.578 di ieri), ma il dato è fortemente influenzato, così come avviene dopo ogni weekend, dal basso numero di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati realizzati 60.241 test a fronte dei 92.714 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Oggi, inoltre, si registra un vero e proprio balzo dei ricoveri, con i ricoveri ordinari in aumento di 200 unità rispetto alla giornata di ieri e le terapia intensive che aumentano di 20 unità. La Regione che registra il maggior incremento dei nuovi casi è invece la Campania con 431 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 251, dal Lazio con 248 e dal Veneto con 230 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: divieti per feste, matrimoni, movida. Ecco tutte le novità / 2. Covid, Cartabellotta: “Di questo passo, a Natale 1.000 in terapia intensiva e 12mila in ospedale” / 3. Coronavirus, i virologi Crisanti e Galli: “Assurde le mascherine all’aperto se intorno non c’è nessuno”

4. Dove ci sono state le elezioni regionali ci sono più contagi: è un caso? / 5. Covid, contagi in crescita ma la “colpa” non è delle scuole / 6. In Val Seriana 1 abitante su 2 ha avuto il Covid: il risultato dei test sierologici

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Chi era Mario Biondo, la storia del ragazzo trovato morto: omicidio o suicidio? Covid, positivo il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini Ex penicillina, sit-in di Fridays for future Roma: “Bonifica e riqualificazione della fabbrica” | VIDEO