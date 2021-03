Covid, le ultime notizie di oggi 30 marzo 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19 continuano a essere in vigore in Italia e nel resto d’Europa. Per quanto riguarda i vaccini, in Italia finora sono state somministrate 9 milioni di dosi a fronte di 9,9 milioni consegnate [2,8 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 30 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Il Governo alle Regioni: no alle zone gialle, ma ok a riaperture automatiche con buoni dati – Nel decreto che il governo si appresta a presentare mercoledì in Cdm (la riunione si terrà alle 17,30), verrà confermato che non ci sarà il ritorno delle zone gialle. Ma ci potrà essere – come ha spiegato il ministro per gli Affari regionali Gelmini – un automatismo per il quale se i dati dovessero migliorare ci sarebbero “riaperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento. Allo stesso tempo questo – ha aggiunto l’esponente di FI – non è il momento per dire ‘riapriamo tutto’. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione”. La maggioranza dei presidenti di Regione ha chiesto che dopo Pasqua ci sia il ripristino delle zone gialle, ma per ora invano. “Serve dare un segnale”, il ‘refrain’. Soprattutto chi è in zona arancione punta ad entrare in un colore a più basso rischio.

COVID. COSA È SUCCESSO IERI

Liguria, Pasqua blindata: vietati tutti i trasferimenti nelle seconde case e su barche e roulotte – A fronte di un aumento della circolazione del virus, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha predisposto un’ordinanza che dalla chiusura delle scuole fino a martedì 6 aprile vieta di recarsi nelle seconde case, sia dentro che fuori dalla regione. Quindi sarà vietata la mobilità dalle altre regioni verso le località liguri, e anche all’interno della stessa Liguria. Sarà vietato anche raggiungere le barche o le roulotte.

Francia, 4.974 in rianimazione, superato record novembre – In Francia è stato superato il record di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva durante la seconda ondata: oggi sono 4.974 a fronte dei 4.903 registrati lo scorso 16 novembre.

Speranza firma intesa regioni e farmacisti per vaccinazioni – Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. È quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Vaccini, Johnson&Johnson in Italia dal 16 aprile – Il vaccino Johnson&Johnson sarà in Italia dal 16 aprile. A comunicarlo è il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, “Questa mattina ho rappresentato l’intero Consiglio regionale all’inaugurazione dell’hub vaccinale alla Fiera del mare a Genova. Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i vaccini Johnson & Jonhson arriveranno in Italia dal 16 aprile”, ha scritto su Facebook Medusei. “Ce lo auguriamo, oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti” aggiunge. Per Medusei, “inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare per poter ripartire”.

Vaccini, dissequestrato lotto AstraZeneca ABV5811 – Sono state dissequestrate le 393.600 dosi di AstraZeneca che erano state sequestrate su disposizione della procura di Biella. Lo apprende l’Ansa da fonti dell’Unità di crisi della Regione Piemonte.

Covid: nel weekend aumentano i sanzionati, oltre 6mila – Aumentano nel weekend i trasgressori delle regole anti-Covid. Sabato e domenica le forze dell’ordine hanno controllato poco più di 214mila persone: 6.047 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni sugli spostamenti (lo scorso fine settimana erano state 4.588), 41 per violata quarantena. Lo evidenziano i dati del Viminale. Gli esercizi commerciali sottoposti a verifica sono stati 26.140: 302 i titolari sanzionati (contro i 150 del weekend precedente), 63 le chiusure disposte (contro 59).

Vaccini, registrato in Russia lo “Sputnik Light” – Il vaccino contro il coronavirus Sputnik Light è stato registrato dal ministero della Sanità russo, come risulta da un comunicato stampa pubblicato sul sito web del registro statale dei medicinali. Lo riporta la Tass. Lo Sputnik Light è simile al ‘fratello maggiore’ Sputnik V ma monodose.

Curcio: “Siamo in guerra, servono norme da guerra” – “Non fermiamoci ai numeri ma utilizziamoli per fare un salto in avanti”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile oggi a Genova per l’apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. “Non siamo qua a fare classifiche. Non ci interessa. A noi interessa che ci si vaccini”, ha detto Curcio facendo riferimento anche alla presenza del Commissario Francesco Figliuolo. “Noi siamo in guerra. Servono norme da guerra. E mi pare che qui lo si stia facendo, a cominciare dall’impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri e tante altre cose fatte e recepite per favorire sia la parte tecnica che politica”. “Fateci vedere cosa sapete fare – ha concluso – così che noi possiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme”.

Figliuolo: “Confermo 3 milioni dosi in arrivo a fine mese” – “Confermo circa tre milioni di dosi per fine mese, che ci porteranno a un totale da inizio campagna di 14 milioni e 170.000 dosi, rispetto allo stimato iniziale di 15,6 milioni, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato le aziende. E di questo ritengo si debba dare atto all’intervento del nostro primo ministro”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’apertura del maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova.

Più di metà della popolazione adulta vaccinata: il Regno Unito riapre. Ma resta vietato abbracciarsi – Il 57 per cento della popolazione adulta nel Regno Unito ha ricevuto almeno una dose e da oggi cade il divieto di uscire di casa. Negozi, bar e ristoranti riapriranno dal 12 aprile. Qui la notizia completa.

Crisanti: “Immunità di gregge ad agosto-settembre” – L’immunità di gregge dal Covid dovremmo raggiungerla intorno alla fine dell’estate. Un punto di svolta nella lotta alla pandemia. “Finalmente è una previsione realistica. Gli esperti hanno detto sempre tra fine agosto e settembre, quindi penso che a quel punto saremo vicini all’immunità di gregge”. Concorda con questo scenario Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto nel programma tv Agorà su Rai3. Leggi l’articolo completo.

Accordo per 60 milioni di dosi Sputnik V in Cina – Raggiunto un accordo per più di 60 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V da produrre in Cina a partire da maggio. Il Russian Direct Investmente Fund, che ha finanziato lo sviluppo del siero, ha annunciato che “ha concordato di cooperare alla produzione di oltre 60 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare 30 milioni di persone” di Sputnik in Cina.

Rapporto Oms esclude fuga Covid da laboratorio – Il rapporto messo a punto dall’Oms dopo il viaggio effettuato in Cina per indagare sull’origine del Covid, esclude che il virus possa essere fuggito dal laboratorio di Wuhan, luogo dove è nata l’epidemia. Secondo quanto si legge sulla bozza del documento, anticipato dall’Associated Press, è infatti “estremamente improbabile” che il Covid possa essere nato nel laboratorio di Wuhan e poi in qualche modo sfuggito al suo controllo. Gli esperti ritengono che lo scenario più probabile dell’origine della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo sia stato la trasmissione del virus del Covid-19 dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale. Leggi l’articolo completo.

Vaccini, protesta dell’Anm: “Rallentare l’attività giudiziaria non urgente” – La Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati ha invitato “i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici, senza escludere, nei casi più estremi, anche la sospensione dell’attività giudiziaria non urgente”. L’invito dell’Anm nasce dalla decisione del governo di non prevedere una riduzione dei ritmi dell’attività giudiziaria alla luce della pandemia e di non prevedere più i lavoratori del comparto giustizia tra le priorità per le vaccinazioni.

Gelmini: “Non esiste partito aperture o chiusure” – E’ chiaro che si vuole riaprire, e farlo in sicurezza. Resta il grande tema dei trasporti, perchè i contagi non avvengono solo a scuola. Questo è un tema che rimane da affrontare, però la riapertura della scuola ci deve dare speranza e fiducia e ovviamente, se la curva migliorerà, la volontà è quella di tornare ad aprire”. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, lo dice dallo studio di Che tempo che fa su Rai3. “Non c’è – assicura l’esponente FI – il partito delle aperture o delle chiusure, tutti vogliamo riaprire, compatibilmente con la guerra che il virus ci fa”.

Leggi anche: 1. Nessuno ha il coraggio di chiamarlo col suo nome: quello di Draghi sui vaccini è (vero) sovranismo /2. Il cavillo del Governo che inguaia le Regioni: le norme Covid in vigore sempre con un giorno di ritardo /3. L’Africa e la pandemia dimenticata (di S. Mentana)

4. Anche in zona rossa scuole aperte (fino alla prima media) e niente “giallo” fino al 30 aprile: le misure del nuovo Decreto anti-Covid /5. Draghi: “Al vaglio sanzioni per operatori sanitari non vaccinati. Scuola riapre fino alla prima media” /6. Zona rossa e arancione: come cambiano i colori delle regioni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Decreto Covid, domani l’approvazione in Cdm. Cosa prevede e il nodo delle riaperture Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 30 marzo 2021 Il bollettino di oggi: 12.916 nuovi casi e 417 morti