Covid, bozza rapporto Oms: “Esclusa fuga virus da laboratorio Wuhan”

Il rapporto messo a punto dall’Oms dopo il viaggio effettuato in Cina per indagare sull’origine del Covid, esclude che il virus possa essere fuggito dal laboratorio di Wuhan, luogo dove è nata l’epidemia.

Secondo quanto si legge sulla bozza del documento, anticipato dall’Associated Press, è infatti “estremamente improbabile” che il Covid possa essere nato nel laboratorio di Wuhan e poi in qualche modo sfuggito al suo controllo.

Gli esperti ritengono che lo scenario più probabile dell’origine della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo sia stato la trasmissione del virus del Covid-19 dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale.

Le conclusioni della missione Oms in Cina sono in linea con quanto ci si attendeva. Il team che ha lavorato sull’origine del virus suggerisce di fare ulteriori ricerche in varie aree del Paese, ma di fatto esclude in moto categorico l’ipotesi della fuga del Covid dal laboratorio.

La diffusione del documento fino ad ora è stata più volte rinviata. In molti hanno ipotizzato che dietro i continui slittamensi vi fossero le pressioni da parte di Pechino per non arrivare a conclusioni che gettassero responsabilità sul Paese asiatico.

