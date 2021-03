Zona rossa e arancione: come cambiano i colori delle regioni

Zona rossa e arancione: come cambia il colore delle regioni

Come ogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts decide il cambio di colore delle regioni italiane. Alcune sembrano già conoscere il proprio destino, come il Lazio, che dovrebbe diventare arancione, la Lombardia, che rischia di restare rossa, e la Toscana, che potrebbe confermarsi arancione. La Valle d’Aosta si appresta invece a virare in rosso mentre la situazione del Veneto è ancora incerta.

In base all’ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si va verso una conferma delle massime misure restrittive in sette Regioni e in una provincia autonoma, anche per contrastare le varianti del virus, ormai sempre più diffuse in Italia. La decisione del governo decreterà in quale fascia di colore si troveranno i territori a partire da lunedì 29 marzo 2021 mentre dal 3 al 5 aprile tutta Italia tornerà in rosso per evitare assembramenti durante le feste di Pasqua.

Il colore delle regioni: l’Italia arancione e rossa

Attualmente, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano si trovano in zona arancione. Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento sono invece in zona rossa. Nessun territorio si trova in zona bianca.

Le regioni in arancione

La Toscana dovrebbe confermarsi arancione, insieme ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le regioni in bilico tra arancione e rosso

Resta incerta la situazione del Veneto, attualmente in zona rossa ma, come sottolineato dal presidente Luca Zaia, con un indice “Rt ai limiti della zona arancione” seppur non ancora al di sotto della soglia stabilita per cambiare colore. Osservata speciale anche la Calabria, a rischio di passare in zona rossa.

Le regioni in zona rossa Zona rossa confermata per Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Marche, Lombardia e Puglia. Quasi certo invece il passaggio in zona rossa della Valle d’Aosta, come già annunciato dal presidente regionale Erik Lavevaz. Da rosso ad arancione Il Lazio potrebbe abbandonare il rosso e passare in zona arancione in virtù di un indice Rt ormai intorno a 1, come annunciato dall’assessore Alessio D’Amato, mentre la Regione si prepara anche a riaprire (in parte) le scuole nei pochi giorni precedenti le vacanze di Pasqua. Come cambia il colore delle regioni Abruzzo resta arancione

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzano resta arancione

Calabria rischia di passare in zona rossa Campania resta rossa

Emilia-Romagna resta rossa

Friuli-Venezia Giulia resta rossa Lazio dovrebbe passare in arancione

Liguria resta arancione

Lombardia resta rossa Marche resta rossa

Molise resta arancione

Piemonte resta rossa Puglia resta rossa

Sardegna resta arancione

Sicilia resta arancione Toscana resta arancione

Provincia autonoma Trento resta rossa

Umbria resta arancione

Val d’Aosta rischia di passare in zona rossa

Veneto rischia di restare in zona rossa

