Sono accusati di aver inviato dati falsi sui contagi di Covid-19 all’Istituto Superiore di Sanità (Iss), condizionando in questo modo le decisioni sulle restrizioni legate alla pandemia in Sicilia. Per questo alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura al dirigente. Le accuse nei loro confronti sono di falso materiale ed ideologico.

L’ordinanza è stata eseguita dei carabinieri del Nas di Palermo insieme al Comando provinciale di Trapani. A finire ai domiciliari sono stati la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato, Emilio Madonia.

L’autorità giudiziaria ha notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ed ideologica nei confronti dell’assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza, sul conto del quale, “sebbene non emerga ancora compendio investigativo grave”, viene spiegato dagli inquirenti, “è emerso il parziale coinvolgimento nelle attività delittuose del dipartimento”.

Il giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il coinvolgimento del presidente della Regione Nello Musumeci che anzi, scrive il gip, “pare tratto in inganno dalle false informazioni che gli vengono riferite”. Risultano indagati nell’inchiesta anche il vice capo di gabinetto dell’assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario Palermo, direttore del Servizio 4 del Dipartimento retto da Di Liberti.

Falsi dati Covid in Sicilia, l’inchiesta

I tre arrestati sono accusati di aver alterato, in diverse occasioni, il flusso dei dati riguardante la pandemia, modificando il numero dei positivi e dei tamponi (e talvolta anche dei decessi), diretto all’Istituto superiore di sanità, alterando la base dati su cui venivano adottati i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus.

L’inchiesta è nata dopo la scoperta che in un laboratorio di Alcamo (Trapani) erano stati forniti dati falsati su decine di tamponi. Gli accertamenti sono quindi arrivati all’assessorato regionale. A confermare l’alterazione dei dati inviati all’Iss sarebbero diverse intercettazioni. Complessivamente, gli episodi di falso documentati dal mese di novembre sono circa 40, l’ultimo dei quali risalente al 19 marzo 2021.

Nei confronti di altri sette indagati sono state effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di materiale informatico e non. È stata inoltre effettuata un’acquisizione informatica (flusso email e dati relativi all’indagine) presso i server dell’assessorato Regionale alla Salute e del Dipartimento.

