Il Regno Unito ha compiuto oggi un primo passo verso l’uscita dal lockdown. Dopo quasi tre mesi di restrizioni, questa mattina è infatti venuta meno l’indicazione del governo di restare in casa. È ora consentito incontrarsi all’aperto in gruppi di sei persone, anche all’interno di giardini privati, mentre si potrà tornare a svolgere attività sportive all’aperto, come il tennis o il golf.

Rimane valida invece la regola del distanziamento interpersonale, con l’obbligo di mantenere due metri di distanza. Ancora chiusi inoltre negozi, parrucchieri, pub e ristoranti, la cui riapertura è prevista il 12 aprile. Sarà permesso uscire pranzo o a cena solo in giardini o terrazze, e non al chiuso, e sempre rispettando la “regola del sei”. Tra le regole che rimangono in vigore anche il divieto di uscire dai confini nazionali senza un motivo di urgenza. Le violazioni sono punite con una multa di 5 mila sterline e la limitazione potrebbe restare in vigore fino ad agosto.

“Dobbiamo restare cauti, con i casi in aumento in Europa e nuove varianti che minacciano la nostra campagna vaccinale. Malgrado le aperture di oggi, ciascuno deve attenersi alle norme”, ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson, il cui governo si appresta a varare una campagna di sensibilizzazione, per evidenziare il rischio legato alle riunioni di più persone appartenenti a nuclei familiari diversi in spazi chiusi. A illustrare la campagna saranno alcuni psicologi, che inviteranno i britannici a “restare saldi” se parenti o amici li inviteranno a violare le regole.

Il successo della campagna vaccinale