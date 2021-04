Covid, le ultime notizie di oggi 16 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre il governo è al lavoro sulle riaperture di maggio, prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia. Finora sono state somministrate più di 14 milioni di dosi su oltre 17 milioni di vaccini disponibili. [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 15 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Letta: “Sulle riaperture Salvini viene smentito dai fatti” – “Il modo in cui Salvini sta cercando di raccontare questo momento è smentito dai fatti: sono settimane che dice ‘si apre domattina’ e viene smentito. La riapertura è un passaggio decisivo, perché se viene fatto male come in Sardegna, poi si ricomincia punto e daccapo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piazza Pulita su La7. “Diamo fiducia a Draghi e Speranza e quando si riaprirà saremo tutti in grado di avere comportamenti adeguati. Se non vogliamo ritornare al punto di prima, perché 380 morti oggi sono 380 famiglia che piangono i loro cari”, ha sottolineato Letta.

LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino di oggi – In Italia ieri, giovedì 15 aprile 2021, si sono registrati 16.974 nuovi positivi e 380 morti. Ieri c’erano stati 16.168 nuovi casi e 469 morti. In totale sono stati effettuati 319.633 tamponi (ieri erano stati 334.766). L’indice di positività è al 5,3% (ieri era al 4,8%). (Tutti i dati qui).

AstraZeneca sospeso per militari e forze dell’ordine – Da ieri – giovedì 15 aprile –“è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria (AstraZeneca)” per i militari e le forze dell’ordine in Italia “fino a nuova disposizione”. È quanto prevede una comunicazione interna dopo le segnalazioni di rari casi di trombosi (qui l’articolo completo)

Ursula von der Leyen si è vaccinata – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato di aver fatto la prima dose di vaccino anti-Covid. “Ora che abbiamo passato i 100 milioni di vaccinati in Ue, sono molto grata di aver ricevuto oggi la prima dose. Il piano vaccini sta accelerando in Europa”, ha scritto su Twitter.

Decreto sostegni bis: gli aiuti non saranno più legati alla perdita di fatturato ma alle perdite reali – Il governo si appresta a varare oggi il nuovo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Il via libera è atteso per oggi con l’approvazione del Def (Documento di economia e finanza). La somma si aggiungerebbe ai 32 miliardi già utilizzati per finanziare il primo dl Sostegni, rispetto al quale, secondo quanto annunciato dal ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, ci sarà una significativa novità: i ristori non avverranno più sulla perdita di fatturato, ma su quella di bilancio. Qui la notizia completa.

Franceschini al Globe Theatre occupato: “Apprezzo il tono costruttivo della protesta” – Il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ha incontrato i manifestanti dentro il teatro di Villa Borghese a Roma. “Apprezzo il tono costruttivo della protesta”, ha detto il ministro.

Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila – L’India ieri ha registrato un record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano, citato dai media locali. Il Paese dell’Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di abitanti ha riportato finora un totale di 14,1 milioni di casi e di 173.123 di decessi. Seconda solo alla Cina per popolosità, l’India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro agli Stati Uniti) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile e Messico).

Johnson & Johnson, gli Usa rinviano la decisione: il vaccino resta sospeso – Gli advisor dei Centre for Disease Control and Prevention (Cdc) rinvian la decisione sul vaccino Johnson & Johnson contro il coronavirus. Le immunizzazioni con il siero monodose di J&J negli Stati Uniti dovrebbero dunque restare sospese. Durante la riunione d’emergenza, i membri dell’Advisory Committee dei Cdc sulle pratiche per l’immunizzazione hanno segnalato di voler raccogliere più dati prima di decidere se raccomandare o meno la ripresa delle immunizzazioni, dopo i 6 casi di trombosi (su 7 milioni di vaccini). Il panel ha indicato di voler ottenere più dati su possibili categorie a rischio.

