Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 16.974

Decessi: 380

Tamponi effettuati: 319.633

Terapie intensive: -73

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 510.023

Casi totali: 3.826.156

Decessi: 115.937

Guariti: 3.200.196

In Italia oggi, giovedì 15 aprile 2021, si registrano 16.974 nuovi positivi e 380 morti. Ieri c’erano stati 16.168 nuovi casi e 469 morti. In totale sono stati effettuati 319.633 tamponi (ieri erano stati 334.766). L’indice di positività è al 5,3% (ieri era al 4,8%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 510.023 (-4637). Il bilancio delle vittime ammonta a 115.937 (+380). I guariti invece sono 3.200.196 (+21.220), per un totale di 3.826.156 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 25.587 (-782) sono ricoverati in ospedale, 3.417 (-73) necessitano di terapia intensiva, mentre 481.019 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Riaperture per attività culturali e commerciali e coprifuoco alle 23.30: le ipotesi per maggio / 2. Johnson & Johnson, lo stop può essere pesante per l’Italia: il rischio è la carenza di dosi / 3. Covid, un farmaco per l’asma potrebbe favorire una guarigione più rapida

4. Draghi dì qualcosa: ora abbiamo bisogno di una data (e di una soglia) per sapere quando ne usciremo (di G. Cavalli) / 5. “Così aiutiamo gli italiani a vaccinarsi in Serbia”: parla l’agenzia che organizza i viaggi per Belgrado / 6. Milano, Parigi, Londra, Madrid: lockdown a confronto (visti dall’America)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Vaccino AstraZeneca sospeso per militari e forze dell’ordine: “Troppi effetti collaterali” Chi tradisce il partner è più propenso a vaccinarsi contro il Covid Al ristorante anche a cena, cinema con tampone in zona rossa: il piano riaperture delle Regioni