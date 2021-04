Come cambia il colore delle regioni: Sicilia rischia la zona rossa, sei con i numeri da zona gialla

Come ogni venerdì, la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts decide oggi sul cambio di colore delle regioni italiane in relazione alle misure anti-Covid. Il ministro Roberto Speranza firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile 2021.

Al momento, in zona rossa ci sono Campania, Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia. Tra queste, la Puglia e la Campania sperano nella zona arancione, mentre appare più difficile per la Valle d’Aosta. Anche la Sardegna con tutta probabilità continuerà ad avere le restrizioni maggiori

Tutte le altre regioni dovrebbero restare arancioni, anche se la Sicilia rischia. Nonostante undici territori hanno attualmente numeri da zona gialla, in virtù del decreto primo aprile 2021 del governo Draghi i territori possono essere collocati soltanto in zona rossa o arancione. E per i numeri del contagi si attendono soltanto due spostamenti.

Le regioni che restano o rischiano la zona rossa

Come anticipato, la Sicilia rischia la zona rossa. Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia dovrebbero rimanere nell’area a maggiori restrizioni. La Campania invece, spiega oggi Repubblica, va verso la zona arancione visto che ha un Rt inferiore all’1,25 e oggi avrà la conferma che pure l’incidenza è sotto il livello che porta nello scenario con più restrizioni, e cioè è inferiore a 250 casi settimanali per 100mila abitanti.

Dall’arancione al giallo (dopo il 30 aprile)

Alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise si avviano ad avere indicatori da giallo. Il Veneto dovrebbe rimanere in fascia arancione, anche se presenta numeri che l’avvicinano alla zona gialla. “I nostri calcoli sarebbero da scenario ‘giallo’, ma ora vale il decreto del Governo che prevede solo rosso o arancione, quindi rimarremo arancioni”. Lo ha affermato l’assessore veneta alla Salute, Manuela Lanzarin.

Come potrebbe cambiare il colore delle regioni

Abruzzo da arancione a giallo (dopo il 30 aprile)

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzano resta arancione

Calabria resta arancione

Campania da rossa ad arancione

Emilia-Romagna resta arancione

Friuli-Venezia Giulia resta arancione

Lazio da arancione a giallo (dopo il 30 aprile)

Liguria resta arancione

Lombardia resta arancione

Marche restano arancione

Molise resta arancione

Piemonte resta arancione

Puglia da rossa ad arancione

Sardegna resta rossa

Sicilia da arancione a rossa

Toscana resta arancione

Provincia autonoma Trento resta arancione

Umbria da arancione a giallo (dopo il 30 aprile)

Val d’Aosta resta rossa

Veneto resta arancione

