Dal 26 aprile ristoranti aperti anche a cena, tornano i cinema: arriva il “giallo rafforzato”

Questa mattina si è tenuta a Palazzo Chigi la cabina di regia sulle riaperture. Il premier Mario Draghi ha incontrato i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli ed Elena Bonetti, capi delegazione di maggioranza, e il responsabile dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Dopo la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid, in corso ora la conferenza stampa del presidente del Consiglio e del ministro Speranza. Il premier Draghi ha confermato la creazione di una zona “giallo rafforzato” già a partire dal 26 aprile. In tale data ci sarà l’apertura di tutte le attività di ristorazione, fiere, congressi, parchi termali, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto.

E sempre dal 26 aprile riapriranno i ristoranti anche la sera, ma solo all’aperto. In questa stessa data, riapriranno in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. In presenza anche le università. Resta il coprifuoco alle 22, nella fase delle nuove aperture.

Nell’ultimo mese di scuola torneranno in presenza tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. Al momento 6,6 milioni frequentano in presenza, circa 2 milioni a distanza. Il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la scuola ha previsto che le scuole infanzia, primaria, e il primo anno delle scuole medie siano in presenza in tutto il territorio azionale. Le classi seconde e terze medie sono in presenza al 100% nelle aree arancioni e gialle.

