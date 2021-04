Conferenza stampa Draghi diretta LIVE oggi, 16 aprile 2021

Oggi, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 15,30 il Presidente del Consiglio Mario Draghi parla in conferenza stampa delle riaperture (con relative modalità e tempistiche) decise nel corso della cabina di regia con la maggioranza di Governo in scena oggi alle ore 11. Ecco le parole del premier in diretta:

“Si può guardare al futuro con ottimismo e fiducia”, apre così la conferenza stampa il premier Mario Draghi. Tre i temi principali: le riaperture, le opere messe in cantiere e le misure economiche. Sulle riaperture il premier precisa: “Si anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, dando precedenza alle attività all’aperto, quindi anche la ristorazione sia a pranzo che a cena, sia tutte le scuole, che riaprono completamente in presenza in zone gialle e arancione, mentre in zona rossa in parte sarà in presenza e in parte a distanza”.

“Il governo ha preso un rischio ma basato sui dati che sono in miglioramento”, aggiunge Draghi. “Mascherine, distanziamenti, dovranno essere osservati scrupolosamente, in modo che questo rischio ragionato diventi un’opportunità sia per l’economia che per la nostra vita sociale”. “La campagna vaccinale prosegue bene – spiega il premier”.

“Le misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane hanno dato i frutti sperati: l’Rt nazionale è a 0.85”, spiega il ministro della Salute Speranza. “A questo fattore si aggiunge l’accelerazione nella campagna vaccinale. Nelle prossime settimane raggiungeremo un livello molto alto per le fasce di popolazione più a rischio. Possiamo dare così avvio a un processo graduale di ripresa, a partire dal 26 aprile, con la tutela in particolare della scuola, che è il primo luogo su cui decidiamo anche questa volta di investire. In tutte le aree gialle e arancioni si tornerà in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. In modo graduale riapriremo anche altre attività economiche e sociali, secondo il principio che nei luoghi all’aperto il virus si diffonde molto meno”, spiega Speranza”. “L’auspicio è che il quadro epidemiologico resti positivo e con l’aumento dei vaccini fatti nelle prossime settimane potremo riaprire anche attività che non si svolgono all’aperto”, ha aggiunto il ministro della Salute. “Proprio in questo momento di aperture è importante che i cittadini rispettino le norme di distanziamento”.

Anticipazioni

In attesa della conferenza stampa di Mario Draghi di oggi (qui sopra la diretta LIVE), nelle scorse ore ha preso forma il piano delle riaperture, previste per maggio, di bar, ristoranti, palestre e cinema. Se i dati relativi ai contagi da Coronavirus “sono questi io credo che già dalla prossima settimana un programma di riaperture, prudenziale ma ragionevole, debba essere messo in campo riprendo le attività che garantiscono la sicurezza”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Ma vediamo qualche anticipazione sulle riaperture: ristoranti aperti sia a pranzo sia a cena e così bar, pizzerie, trattorie, pub, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, anche nei territori con “scenari epidemiologici ad alto rischio“. È una delle regole contenute nella bozza delle Proposte per la riapertura che le regioni hanno portato all’incontro con il governo. Sei pagine di testo suddivise in tre capitoli: Ristorazione, Palestre e piscine e Cinema e spettacoli dal vivo.

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di Mario Draghi in programma oggi, venerdì 16 aprile 2021, in diretta tv e live streaming?. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Draghi sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

