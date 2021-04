Covid, 15.943 nuovi casi e 429 morti: il bollettino del 16 aprile 2021

Covid Italia, bollettino oggi 16 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Notizia in aggiornamento

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 15.943

Decessi: 429

Tamponi effettuati:

Terapie intensive:

I numeri della pandemia

Attualmente positivi:

Casi totali:

Decessi:

Guariti:

Notizia in aggiornamento

In Italia oggi, venerdì 16 aprile 2021, si registrano 15.943 nuovi positivi e 429 morti. Ieri c’erano stati 16.974 nuovi casi e 380 morti. In totale sono stati effettuati tamponi (ieri erano stati 319.633). L’indice di positività è al 4,86% (ieri era al 5,3%).

Le persone attualmente positive al Covid sono (-). Il bilancio delle vittime ammonta a (+ ). I guariti invece sono (+ ), per un totale di casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, (- ) sono ricoverati in ospedale, (- ) necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Al ristorante anche a cena, cinema con tampone in zona rossa: il piano riaperture delle Regioni /2. Meloni contro Speranza: “Incompetente, presenteremo mozione di sfiducia”. La Lega frena: “Non vogliamo la sua testa”/3. Vaccino AstraZeneca sospeso per militari e forze dell’ordine: “Troppi effetti collaterali”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Ruggeri: "Gassmann? Se denunci gli assembramenti, devi farlo anche con i furti e lo spaccio" Dal 26 aprile ristoranti aperti anche a cena, tornano i cinema: arriva il “giallo rafforzato” Le terapie riparative per “guarire” gli omosessuali (con ipnosi ed elettroshock) in Italia sono ancora legali