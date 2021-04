Il Lazio darà AstraZeneca ai volontari: dosi ai 50enni che lo richiederanno

Il Lazio si prepara a garantire il vaccino AstraZeneca anche agli under 60 a partire dai 50enni che si offriranno volontari dopo che sarà completata la vaccinazione nelle fasce d’età superiori. La decisione punta a evitare che, quando tutti gli over 60 saranno stati immunizzati, centinaia di migliaia di dosi del vaccino restino inutilizzate.

“Quando avremo esaurito le classi di età over 60, daremo su base volontaria AstraZeneca anche a chi è più giovane”, ha detto l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato, citato da Il Messaggero. “Non possiamo certo rischiare, in una pandemia per la quale in Italia muoiono ogni giorno 400-500 persone, di lasciare nei frigoriferi i vaccini”.

Alcuni giorni fa, l’Aifa ha raccomandato di usare preferibilmente il vaccino AstraZeneca per vaccinare la popolazione over 60, ma il farmaco resta efficace e sicuro per tutti. Lo scorso 13 aprile, nel Lazio, si è aperta la prenotazione del vaccino per chi ha tra i 60 e i 61 anni. Una volta vaccinata questa popolazione, toccherà agli under 60.

Nel frattempo per militari e forze dell’ordine è stato sospeso l’uso di AstraZeneca, e si prosegue con Pfizer e Moderna, per rispettare la raccomandazione di Aifa. In Italia al momento sono state distribuite quasi 4 milioni di dosi di AstraZeneca, ma ne sono state utilizzate solo 2,9. Da aprile a giugno dovrebbero esserne consegnate in totale 10 milioni. Nel Lazio, su 400mila dosi di AstraZeneca consegnate, poco più di 300mila sono state utilizzate.

“Astrazeneca è un vaccino sicuro ed efficace. Un vaccino che salva le vite. Lo abbiamo visto con i risultati ottenuti, sul campo, in Gran Bretagna”, ha dichiarato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa alla Camera sui vaccini.

