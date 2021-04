Covid, le ultime notizie di oggi 15 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre il governo è al lavoro sulle riaperture di maggio, prosegue, non senza difficoltà, la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 13 milioni di dosi su oltre 15 milioni di vaccini disponibili. [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 15 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 8.50 – Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila – L’India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sanità indiano, citato dai media locali. Il Paese dell’Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di abitanti ha riportato finora un totale di 14,1 milioni di casi e di 173.123 di decessi. Seconda solo alla Cina per popolosità, l’India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro agli Stati Uniti) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile e Messico).

Ore 8.45 – Francia, Macron pagherà dieci sedute dallo psicologo ai bambini turbati dal lockdown – In Francia i giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni potranno beneficiare di dieci sedute gratuite dallo psicologo, per contrastare gli effetti dovuti all’emergenza Covid a livello mentale. Ad annunciare la misura è stato il presidente Emmanuel Macron, durante una visita al reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims. Qui la notizia completa.

Ore 8.10 – Riaperture, il calendario del governo: da maggio via libera ai ristoranti all’aperto. Ipotesi coprifuoco alle 23.30 – È prevista per domani, venerdì 16 aprile, la nuova riunione della cabina di regia che dovrà discutere del piano per le riaperture del governo. Al termine della cabina di regia, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe tenere una conferenza stampa e indicare il calendario della ripartenza. Ma esiste già una bozza di cronoprogramma. Qui i vari punti.

Ore 07.00 – Johnson & Johnson, gli Usa rinviano la decisione: il vaccino resta sospeso – Gli advisor dei Centre for Disease Control and Prevention (Cdc) rinvian la decisione sul vaccino Johnson & Johnson contro il coronavirus. Le immunizzazioni con il siero monodose di J&J negli Stati Uniti dovrebbero dunque restare sospese. Durante la riunione d’emergenza, i membri dell’Advisory Committee dei Cdc sulle pratiche per l’immunizzazione hanno segnalato di voler raccogliere più dati prima di decidere se raccomandare o meno la ripresa delle immunizzazioni, dopo i 6 casi di trombosi (su 7 milioni di vaccini). Il panel ha indicato di voler ottenere più dati su possibili categorie a rischio.

LE NOTIZIE DI IERI

Figliuolo: in arrivo 7 milioni dosi Pfizer – In Italia sono in arrivo 7 milioni di dosi del vaccino Pfizer: lo ha annunciato il commissario per le misure anti-Covid, Francesco Figliuolo, il quale ha anche parlato del siero Johnson & Johnson dicendosi fiducioso su “cosa dirà la comunità scientifica”.

AstraZeneca, Ema: “In corso valutazione su uso seconda dose” – “In linea con una richiesta della commissaria Ue per la Salute e a seguito di una riunione dei ministri della Sanità dell’Ue, l’Ema sta intraprendendo una revisione dei dati sulle vaccinazioni” con le dosi AstraZeneca e deciderà “anche se aggiornare le raccomandazioni per una seconda dose del vaccino in coloro che hanno già ricevuto la prima dose”. È quanto si apprende in una nota dell’Agenzia europea per i medicinali.

Danimarca, “stop definitivo a somministrazioni AstraZeneca”. Sospeso J&J – Il piano vaccinale della Danimarca non prevede più la somministrazione del vaccino Vaxzevria contro la Covid-19 sviluppato dalla multinazionale anglo-svedese AstraZeneca, Lo ha reso noto il portale online dell’emittente televisiva pubblica danese TV 2, anticipando così il nuovo calendario delle vaccinazioni, che sarà presentato a breve dalle autorità competenti. Il governo danese ha inoltre comunicato la sospensione provvisoria delle somministrazioni del vaccino prodotto da Johnson&Johnson, dopo lo stop annunciato ieri negli Stati Uniti per la scoperta di 6 casi sospetti di trombosi su circa 6,8 milioni di iniezioni.

Autorità Regno Unito: “Il 55% dei britannici ha anticorpi” – Una persone su due in Inghilterra ha gli anticorpi contro il Covid: è la stima delle autorità sanitarie britanniche su un campione della popolazione nella settimana terminata il 28 marzo. Secondo l’ufficio nazionale di statistica, citato dalla Bbc, si stima che il 54,9% della popolazione sarebbe risultato positivo agli anticorpi in un esame del sangue nella settimana terminata il 28 marzo.

Leggi anche: 1. Riaperture per attività culturali e commerciali e coprifuoco alle 23.30: le ipotesi per maggio / 2. Johnson & Johnson, lo stop può essere pesante per l’Italia: il rischio è la carenza di dosi / 3. Covid, un farmaco per l’asma potrebbe favorire una guarigione più rapida

4. Draghi dì qualcosa: ora abbiamo bisogno di una data (e di una soglia) per sapere quando ne usciremo (di G. Cavalli) / 5. “Così aiutiamo gli italiani a vaccinarsi in Serbia”: parla l’agenzia che organizza i viaggi per Belgrado / 6. Milano, Parigi, Londra, Madrid: lockdown a confronto (visti dall’America)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Riaperture, il calendario del governo per riaprire a maggio Presunta corruzione, dirigente del ministero dell'Istruzione tenta il suicidio: è grave Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 15 aprile 2021