In Francia i giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni potranno beneficiare di dieci sedute gratuite dallo psicologo, per contrastare gli effetti dovuti all’emergenza Covid a livello mentale. Ad annunciare la misura è stato il presidente Emmanuel Macron, durante una visita al reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims.

“Oggi abbiamo un problema di salute che colpisce i nostri bambini e adolescenti” e “che si aggiunge all’epidemia”, ha detto Macron. Il presidente ha inoltre sottolineato che i casi di ansia e di altri problemi psicologici sono aumentato tra i giovani a causa del Covid-19.

A gennaio, Macron aveva detto che dal primo febbraio sarebbe stato possibile parlare gratuitamente con uno psicologo per gli universitari che soffrono i disagi psicologici della pandemia.

In Francia scuole chiuse dopo un anno

Lo scorso 31 marzo, Macron ha annunciato in un discorso alla nazione che tutta la Francia sarebbe diventata zona rossa, con la chiusura dei negozi non essenziali, il coprifuoco dalle 19 e la chiusura delle scuole per tre settimane (per la prima volta dopo un anno). Il rientro per materne ed elementari è previsto per il 26 aprile, mentre medie e licei svolgeranno lezioni a distanza fino al 3 maggio.

“Il virus sta circolando nelle scuole, ma non più che altrove”, aveva detto Macron in quell’occasione, aggiungendo che “la scuola non è negoziabile” e ricordando che la Francia è stato uno dei “pochi paesi” che ha tenuto aperte le sue scuole dall’inizio dell’anno scolastico.

