Boris Johnson: “I contagi non sono scesi grazie ai vaccini. Con le riaperture torneranno a salire”

“I numeri stanno scendendo: infezioni, ricoveri, decessi. Ma è importante che tutti capiscono che il calo di questi dati non è stato ottenuto con il programma di vaccinazione”. A dirlo in un’intervista alla Bbc è stato il premier britannico Boris Johnson, all’indomani delle riaperture che nel Regno Unito hanno coinvolto molte attività, inclusi pub e palestre.

“Credo che la gente non si renda conto del fatto che il lockdown è stato fondamentale per arrivare a questi miglioramenti” nei dati, ha detto Johnson. “È chiaro il programma di vaccinazione ha contribuito, ma gran parte del lavoro” per contenere contagi e vittime del Covid “è stato fatto dal lockdown”.

Il premier britannico ha messo quindi in guardia i cittadini: “Con le riaperture, inevitabilmente vedremo più contagi e purtroppo anche più ricoveri e morti. La gente deve comprenderlo”. Ciononostante, “al momento” il premier non vede “alcun motivo” per modificare la strategia.

Leggi anche: 1. Il ministro della Salute austriaco si dimette: “Non sono più in forma. La pandemia mi ha distrutto” /2. “Così aiutiamo gli italiani a vaccinarsi in Serbia”: parla l’agenzia che organizza i viaggi per Belgrado

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Omicidio Regeni, tre nuovi testimoni accusano gli 007 egiziani Houellebecq e il timore francese per l’islamo-gauchismo Il ministro della Salute austriaco si dimette: "Non sono più in forma"