La linea dura di Macron: “Tutta la Francia diventa zona rossa”

La Francia passa in zona rossa totale: lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv. Le regole di “allerta rafforzata” disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori “saranno estese in tutto il paese”, compresa la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19.

Dopo un anno quindi Macron richiude le scuole. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti (come era previsto ma senza diversificazioni regionali), quindi dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e licei a distanza. Dal 3 maggio, tutti di nuovo in classe.

Il presidente ha lanciato un appello alla “mobilitazione generale nel mese di aprile”, 30 giorni durante i quali “si giocherà molto” nella battaglia contro la pandemia.

