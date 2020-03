Coronavirus a Milano mercato pieno di gente nonostante i divieti

L’Italia è in quarantena per l’emergenza Coronavirus e il premier Giuseppe Conte ha ribadito l’urgenza di applicare le misure del decreto per fermare i contagi: “Niente assembramenti, restiamo a casa”. In tutto il paese i locali sono chiusi e le strade deserte, ma le regole stringenti non sembrano toccare il mercato di via Meda a Milano: come abbiamo documentato noi di TPI, le bancarelle sono accerchiate da persone che non rispettano minimamente il metro di distanza previsto dal decreto. (Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia).

I clienti continuano ad ammassarsi, nonostante i divieti. E al mercato circolano soprattutto persone anziane, quelle più a rischio per i contagi. Molte di loro, come si vede nel video, sono senza mascherina o altre protezioni. Inoltre, i banchi aperti non sono solo di frutta e verdura (generi di prima necessità), ma anche di vestiti e oggettistica.

Nei mercati al coperto, come già succede nei supermercati, è possibile controllare l’afflusso delle persone creando delle code all’ingresso delle strutture. Ma nei mercati liberi e all’aperto è impossibile far rispettare le regole. E il Covid-19 non aspetta occasione migliore per passare da una persona all’altra.

Intanto, il bilancio dell’epidemia ieri è salito a 8.514 positivi, 1.004 guariti e 631 morti e i sindaci della Lombardia hanno chiesto al governo di chiudere tutto il Paese.

