CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 89.624 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Ma il numero di coloro che hanno sconfitto il Covid-19 è finalmente superiore a quello dei malati: sono 96.276 infatti i guariti, mentre i decessi sono sono saliti a 29.958 secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 8 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.40 – Viaggi tra regioni, via libera dal 25 maggio: la data scelta dal governo – Per gli scienziati l’Italia potrebbe riaprire dal 18 maggio, con gradualità e sicurezza, facendo riprendere la circolazione fra le regioni lasciando agli italiani la possibilità di recarsi anche nelle seconde case. l governo è più cauto, riporta Il Messaggero, ma la linea ormai è tracciata: si prepara la mobilità regionale dal 25 maggio, al massimo dal primo giugno, e probabilmente, almeno in una prima fase, solo dalla Toscana in giù. L’idea è usare la massima cautela per le zone dove il tasso di contagio è ancora elevato, mentre provare a riaprire dove il contagio è molto basso.

Ore 07.20 – Galli: “Milano è una bomba, troppi infetti già usciti di casa” – “È un dato di fatto: con la riapertura possono presentarsi problemi e c’è il rischio di richiudere”. Massimo Galli è il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano, non usa mezzi termini per definire la situazione nel capoluogo lombardo. “Quella di Milano è un po’ una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia – ha detto Massimo Galli a La Repubblica -. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione”. Il primario del reparto Malattie Infettive dal Sacco punta il dito sul basso numero di test effettuati, con molti cittadini che, dal 4 maggio, sono tornati a muoversi per le strade del capoluogo lombardo. Il tutto mentre i numeri non fanno stare molto tranquilli.

“Alcuni hanno interpretato l’ingresso nella fase 2 come un liberi tutti – ha proseguito il medico, in prima linea fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus a Milano -. È un segnale di grande pericolosità, perché dovrebbe invece prevalere la cultura della responsabilità per limitare al massimo i danni”. La circolazione per le strade, infatti, è ripresa con alcuni cittadini – non tutti – che in questi giorni si sono ripresi alcuni spazi tipici del periodo pre-emergenziale.

Ore 07.05 – Nel sistema immunitario dei bambini la chiave per sconfigge il virus – Se i più piccoli si ammalano meno e reagiscono meglio degli adulti al Covid 19, la chiave è nel loro sistema immunitario. E proprio da qui si potrebbe partire per trovare una cura al coronavirus. È la tesi alla base della ricerca italiana pubblicata sulla rivista The Lancet Children & Adolescent Health e condotta dalle università Sapienza di Roma e Federico II di Napoli, con ospedale Bambino Gesù e Istituto Spallanzani. Tra gli autori il pediatra Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e del direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito.

Ore 07.00 – Morto medico in Valtellina – Un altro medico della Valtellina è caduto sul fronte del Coronavirus. Il dottor Oscar Giudice, 73 anni, di Lovero (Sondrio), è morto questa sera all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove era ricoverato da circa un mese. Aveva contratto l’infezione poche settimane dopo essere rientrato in servizio, nonostante fosse in pensione, per portare il suo aiuto nella fase dell’emergenza.In tutto il bilancio dei medici morti è salito a 155.

Tre calciatori della Fiorentina positivi – Tre calciatori della Fiorentina e tre persone dello staff sono stati trovati positivi al Covid-19. Lo comunica la società viola in un comunicato in cui non viene rivelata l’identità dei tre giocatori. “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

“Nessun controllo supplementare per chi usa il Mes” – I Paesi che decideranno di utilizzare il nuovo Mes sanitario non verranno sottoposti a “nessun controllo complementare”: è quanto stabilito dalla Commissione europea in una lettera inviata ai governi e svelata dal quotidiano La Repubblica. Questi alcuni dei passaggi della missiva: “I rapporti fiscali trimestrali richiesti dall’articolo 3(2) del Regolamento sulla sorveglianza rafforzata si focalizzeranno sull’uso dei fondi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti” della pandemia di Coronavirus, motivo per cui la Commissione non considera necessario attivare gli articoli relativi “all’attività di report e informazione sul sistema finanziario”. Inoltre “Non sarà attivato alcun programma di aggiustamento macroeconomico”, mentre la Commissione “non vede la necessità di attivare i meccanismi «relativi a un monitoraggio addizionale sul sistema finanziario e la necessità di adottare misure correttive”.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 89.624 (-1.904) persone attualmente positive, 29.958 (+274) decessi e 96.276 (+3.031) guariti, per un totale di 215.858 (+1.401) casi totali, l’odierno bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 89.624 attuali positivi, 15.174 (-595) sono ricoverati in ospedale, 1.311 (-22) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 73.139 (-1.287) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi continua il decremento degli attuali positivi che già dalla giornata di ieri sono inferiori rispetto a coloro che sono guariti. Oggi si registrano 1904 attualmente positivi in meno rispetto ieri, quando era stata registrata la cifra record di -6.939 rispetto alla giornata precedente, mentre i guariti aumentano di 3.031 unità (ieri erano stati 8.014 in più rispetto all’altro ieri). Anche oggi si registrano purtroppo 274 morti, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 369. Continua, trend ormai consolidato da settimane, anche il decremento dei ricoverati. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi oggi si registra un -595 (ieri il dato era di -501), mentre cala di 22 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (ieri erano stati -94). Diminuiscono anche coloro che si trovano in isolamento domiciliare (oggi -1.287, ieri -6.344). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 70.359 test a fronte dei 64.263 realizzati ieri e dei 55.263 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Regioni chiedono di riaprire negozi da 11 maggio – “Poco fa la conferenza delle Regioni all’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17, quando scadrà il Dpcm del 26 aprile scorso, questa norma decada e venga totalmente attribuito alle Regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio”: è quanto dichiarato dal presidente della Liguria Giovanni Toti in occasione della conferenza Stato-Regioni.

