Coronavirus, Milano: Navigli presi d’assalto all’ora dell’aperitivo e niente mascherine | FOTO E VIDEO

Milano, Navigli affollati all’ora dell’aperitivo e senza mascherine

Intorno alle 19 di ieri, giovedì 7 maggio, Milano era di nuovo una festa, almeno sui Navigli, dove centinaia di persone si sono riversate sulla Darsena passeggiando o stazionando sulla riva senza rispetto del distanziamento sociale. Al giorno quattro della Fase due, nel capoluogo della Regione focolaio del Coronavirus in Italia, sembra non sia successo niente, anche perché sono in pochi a portare le mascherine. Lo documenta un video condiviso da un utente su Facebook, un servizio di Repubblica e le foto fatte circolare sui social da utenti indignati. “Tra due settimane tutti di nuovo a casa o in ospedale! Incoscienti!” scrive un utente su Twitter.

