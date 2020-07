Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 14.621 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.854 morti, 191.944 guariti, per un totale di 241.419 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 5 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio di Ravenna: altri 12 braccianti contagiati – Si aggrava la situazione del focolaio di Ravenna, in Emilia-Romagna. Circa una settimana fa era stata scoperta la positività di 9 persone originarie del Bangladesh e residenti tra Ravenna e Cervia. In questi giorni, i tamponi effettuati hanno permesso di scoprire la positività di altri 12 persone, anch’esse di origine bengalese. Si tratta di braccianti agricoli che lavorano in un’azienda della città. Le autorità sanitarie stanno ancora effettuando tamponi a tappeto nella zona e si teme che il numero di contagi possa aumentare nei prossimi giorni.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

“In Lombardia due ceppi diversi di virus”: lo studio del San Matteo e del Niguarda. Fausto Baldanti, direttore del reparto di Virologia del San Matteo di Pavia, ha reso noti i risultati di uno studio condotto dal suo ospedale e dal Niguarda di Milano: “Abbiamo scoperto che ci sono stati due ceppi diversi del virus in Lombardia. Quello circolato nella zona di Bergamo è diverso da quello che si è diffuso tra Cremona e Lodi”, ha dichiarato il professore, specificando che i due ceppi “sono diversi per sequenza genetica e caratteristiche e hanno provocato due diversi focolai”. “Il Covid – ha aggiunto Baldanti – secondo i nostri studi circolava nella zona rossa di Codogno già dalla metà di gennaio: dagli esami effettuati, abbiamo scoperto anticorpi che risalivano già a quell’epoca. L’immunità di gregge comunque è ancora lontana dall’essere raggiunta”.

Lazio, 31 nuovi casi di cui 14 a Roma – Salgono i nuovi casi nel Lazio. “Oggi registriamo un dato di 31 casi positivi e un decesso”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, precisando che 14 dei 31 nuovi casi sono stati registrati a Roma città. “L’aumento dei casi deriva principalmente dai casi di importazione e da un abbassamento del livello di attenzione”, ha aggiunto D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 11: con i 31 casi di oggi, quindi, nel Lazio l’aumento in 24 ore è di 20 positivi.

Focolaio Vicenza, Zaia: “Morto paziente 0 serbo, segnaliamo a Procura l’imprenditore che ha diffuso il contagio” – Il governatore del Veneto è tornato sul caso dell’imprenditore che, dopo aver importato il Covid dalla Serbia, ha ignorato ogni cautela. E ha spiegato che sarà presentata una segnalazione alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza. “Ora il governo deve intervenire. Lunedì farò un’ordinanza che serra il più possibile le maglie dell’isolamento fiduciario”.

Focolaio in Trentino: 8 positivi – È stato individuato a Predazzo in Trentino un nuovo focolaio di Coronavirus. Sono 8 le persone trovate positive al tampone. Tutte fanno parte della comunità kosovara presente nel paese della Val di Fiemme. I test hanno riguardato 23 persone e 8 sono risultate positive al Covid-19. Come ha affermato Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione, “il contagio è partito da un cittadino kosovaro rientrato in Trentino lo scorso 14 giugno che non ha rispettato l’obbligo di notifica all’ente sanitario locale al suo rientro in Italia e non ha effettuato l’isolamento domestico obbligatorio per le persone provenienti dai Paesi extra Unione Europea”. L’uomo durante quello che doveva essere il periodo di quarantena ha partecipato ad una festa della comunità kosovara di Predazzo. Ferro ha poi aggiunto che “sembra che non ci siano stati contatti con la popolazione trentina”. L’uomo che non ha rispettato le disposizioni di legge vigenti è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

