Lo scienziato avverte: “Una pandemia più letale del Covid arriverà nei prossimi 5 anni”

Tom Koch, scienziato canadese che aveva predetto il Coronavirus, avverte che questo è solo l’inizio: secondo l’esperto, infatti, una “pandemia più letale del Covid arriverà nei prossimi 5-8 anni”. L’esperto di malattie infettive, docente presso l’Università della British Columbia, è stato tra i primi a mettere in guardia sul fatto che il mondo non era preparato ad affrontare una pandemia. Ora, lo studioso si dice convinto che una nuova epidemia, potenzialmente più letale del Covid-19, è destinata a colpire il nostro Pianeta in un tempo relativamente breve.

“Quando arriverà un nuovo virus e di che tipo sarà nessuno lo sa. Ma sappiamo che sicuramente ce ne sarà uno” afferma Koch che poi aggiunge: “E dato l’aumento del tasso di epidemie da una gamma di batteri e virus probabilmente sarà nei prossimi 5-8 anni”. L’esperto poi spiega di aver tenuto per anni conferenze a gruppi di medici spiegando come tutti i fattori per lo scoppio di una nuova pandemia, motivo per cui non è rimasto sorpreso quando è arrivato il Coronavirus. Secondo Koch è anzi una fortuna che la letalità del Covid-19 oscilli tra l’1 e il 5% a livello globale dal momento che “le grandi pandemie entrate nella storia hanno avuto un tasso di mortalità oltre il 20%”. Ma la prossima volta, secondo lo scienziato, non potremmo essere così fortunati.

