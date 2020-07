Partecipa a una festa e contrae il Coronavirus: si scusa sui social, ma il giorno seguente muore

Un uomo di 51 anni partecipa a una festa dove contrae il Coronavirus: successivamente si scusa sui social per il suo comportamento, ma il giorno seguente muore. La terribile vicenda è avvenuta negli Usa ed è stata raccontata dall’emittente Nbc News. Secondo quanto ricostruito, Tommy Macias, questo il nome della vittima, noncurante dell’epidemia di Covid-19 ha partecipato all’inizio di giugno a una festa a Lake Elsinore, a circa 100 chilometri da Los Angeles. Circa una settimana dopo ha iniziato ad accusare i primi sintomi, scoprendo, poi, di aver contratto il Coronavirus. Il 20 giugno, l’uomo ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook esprimendo il suo rammarico per non aver seguito le disposizioni anti-Covid, dall’utilizzo della mascherina al distanziamento sociale.

“A causa della mia stupidità, ho messo a repentaglio la salute di mia mamma, delle mie sorelle e della mia famiglia – ha scritto Macias sul post – Questa è stata un’esperienza molto dolorosa. Questo non è uno scherzo, se devi uscire indossa una mascherina e pratica il distanziamento sociale”. Il post, poi, si conclude così: “Spero che con l’aiuto di Dio sarò in grado di sopravvivere a questo”. Come detto, l’uomo è invece deceduto il giorno successivo al post a causa del Covid-19 e di alcune patologie pregresse. Secondo quanto ricostruito, Tommy Macias era stato in quarantena proprio perché considerato un soggetto a rischio, ma poi ha deciso di tornare alla vita di tutti i giorni dopo l’annuncio del governatore della California Gavin Newsom di voler allentare le misure restrittive imposte per il Coronavirus. Una decisione che si è rivelata fatale per l’uomo.

