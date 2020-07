Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 5 luglio.

È di 14.642 (+21) persone attualmente positive, 34.861 (+7) morti, 192.108 (+164) guariti, per un totale di 241.611 (+192) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.642 attualmente positivi, 945 (+5) sono ricoverati con sintomi, 74 (-3) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.623 (-13) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 37.462.

Sette morti in Italia nelle ultime 24 ore (di cui 6 in Lombardia). Nettissimo calo rispetto agli ultimi giorni. 192 i nuovi casi confermati. Unico segnale realmente negativo oggi è che nel nostro paese sono 74 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (più 3 rispetto a ieri): l’aumento è in ogni caso non significativo per ora.

