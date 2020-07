Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 527mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 5 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Sudafrica 10.853 nuovi casi, è record – Il Sudafrica registra il suo più alto aumento giornaliero di casi di coronavirus, 10.853, per un totale di 187.977 infezioni. Il numero delle vittime sale a 3.026, dopo i 74 decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Ore 06.30 – In Brasile più di 1.000 morti per il quinto giorno – Il Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dall’epidemia da Coronavirus, per il quinto giorno consecutivo ha registrato più di 1.000 decessi legati al coronavirus. Sono 1.091 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 64.265 morti. I casi di contagio confermati sono 1.577.004, compresi i 37.923 registrati nelle ultime 24 ore.

Ore 06.00 – In Messico 30.366 morti, superata la Francia – Il Messico registra altri 523 decessi legati al coronavirus, per un totale di 30.366, una cifra superiore a quella della Francia (29.893) e che pone il Paese al quinto posto nel mondo per numero di morti. Record di contagi registrati in sole 24 ore, 6.914, per un totale di 252.165 infezioni.

Coronavirus, oltre mille contagi in un mattatoio brasiliano. Oltre mille dipendenti di un mattatoio suino a Dourados, nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la magistratura locale, dando conto dei test a tappeto svolti a partire dal 25 maggio sui 4.134 addetti della struttura. I lavoratori positivi sono in larga parte guariti e appena 20 di loro sono al momento in malattia. Il mattatoio appartiene alla multinazionale Jbs, l’azienda leader mondiale nella lavorazione della carne. La compagnia brasiliana e’ proprietaria anche dell’impianto del Minnesota che era stato chiuso per due settimane lo scorso maggio a causa della pandemia. Il dato testimonia, da una parte, quanto l’industria della carne sia terreno fertile per il contagio e dall’altro come il Brasile rimanga uno degli epicentri della pandemia, secondo solo agli Stati Uniti come numero uno di infezioni. Il focolaio di Durados e’ particolarmente preoccupante in quanto dimostra come dalle grandi citta’ il virus si sia diffuso in maniera molto rapida alle aree agricole del Paese, dove la densita’ abitativa e’ minore. Nella stessa municipalita’ e’ stato registrato in questi giorni un altro focolaio in un mattatoio di pollame, sia pur di proporzioni minori: 85 contagi su 1.500 lavoratori

Catalogna, torna il lockdown: 200mila persone in quarantena. I cittadini di 38 comuni della Catalogna, pari a circa 200mila persone, sono state messe in quarantena nelle loro case. La decisione è della Generalitat catalana, che a partire da mezzogiorno, a fronte dell’aumento dei casi di coronavirus registrati nelle ultime ore, dispone un nuovo lockdown. Nove i focolai attivi individuati finora. A riportare la notizia La Vanguardia. Fino alle 16 ai residenti sarà permesso di entrare, ma da quel momento in poi sarà vietata la circolazione, ad eccezione dei lavoratori che devono spostarsi.

Bolivia: sette ministri contagiati dal Covid-19 – Sette ministri del governo ad interim della Bolivia sono stati contagiati dal Covid-19 da quando è inizia la pandemia. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Arturo Murillo. “Noi ministri siamo in prima linea a lavorare con la gente. Se non erro, sono sette i ministri contagiati con il Covid-19”, ha detto Murillo in un discorso a una cerimonia di polizia nella città di El Alto, a La Paz.

Media Usa: “La fidanzata di Donald Trump Jr. è positiva” – Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio primogenito di Donald Trump, Donald Junior, è positiva al coronavirus. Lo riporta TheHill precisando che Trump Junior è invece negativo. Guilfoyle, che lavora per la campagna del tycoon, non ha avuto recenti contatti con il presidente.

Francia: Philippe indagato per le misure contro il Coronavirus – L’ex premier francese Edouard Philippe è indagato per la risposta alla pandemia del Coronavirus. Lo riporta la Bbc, segnalando che l’inchiesta avviata da un tribunale francese si concentra su tre figure di spicco, compreso l’ex premier che si è dimesso ieri nell’ambito di un rimpasto di governo deciso dal presidente francese Emmanuel Macron.

Brasile: oltre 1,5 milioni di contagi e 63 mila morti – Il Brasile ha superato la soglia degli 1,5 milioni di casi confermati di coronavirus, secondo un aggiornamento del Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass). Secondo l’agenzia, il bilancio dei decessi è a 63.174 e i contagi sono 1.539.081 in in tutto il Paese, con 1.290 morti e 42.223 casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo riportano i media brasiliani.

