Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Intanto oggi l’Italia ritorna, solo per un giorno, in zona arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 5 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Scontro nel Governo sulla riapertura delle scuole. Rinvio all’11 gennaio – Le scuole superiori ripartiranno l’11 gennaio, e non il 7 come inizialmente previsto. È questo l’esito a cui si è giunto dopo il Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella notte. Si è consumato un duro scontro nell’esecutivo tra lo schieramento che fa capo alla ministra dell’Istruzione Azzolina, che spingeva per la riapertura il 7, e l’ala del Pd capeggiata dal ministro Franceschini, che voleva una riapertura non prima del 15 gennaio. Il tutto con le Regioni che avevano già iniziato a predisporre apertura differenziate (con il Veneto di Zaia che ha addirittura optato per ripartire il 31 gennaio).

Alla fine è stato trovato un compromesso sulla data dell’11 gennaio: sarà in quel giorno che le scuole superiori riapriranno, con una didattica in presenza al 50 per cento. Sono stati in particolare i ministri Boccia e Speranza a favorire il compromesso. Resta uno scontro che nell’esecutivo è stato molto duro, con Azzolina spalleggiata dalle ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova. Non è detto, in ogni caso, che i governatori delle Regioni di adegueranno a questa nuova data.

La riapertura è in ogni caso soggetta al monitoraggio sull’indice Rt e le fasce di rischio che avverrà venerdì 8. Nelle regioni che dovessero finire in zona rossa, le scuole superiori resteranno chiuse anche dall’11 gennaio in poi, e si procederà esclusivamente con la didattica a distanza.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino del 4 gennaio – Secondo il bollettino di oggi, lunedì 4 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.800 i nuovi casi, contro i 14.345 di ieri, e 348 i morti (ieri erano stati 347), a fronte di tamponi effettuati (ieri erano stati 102.974). Il rapporto positivi/tamponi è al 13,8%. Qui il bollettino completo.

Sileri: “Al lavoro su ordinanza, parametri più restrittivi” – “In queste ore si sta lavorando all’ordinanza che stabilirà la tabella di marcia per i prossimi giorni. La settimana che ci attende rappresenta un momento importante, perché potremmo iniziare a osservare un aumento dei contagi connessi al periodo delle feste che, nonostante le misure prese, hanno determinato un maggior rischio di esposizione. La valutazione del colore da assegnare alle Regioni seguirà dunque parametri più restrittivi per limitare la diffusione del numero dei contagi”.

Scuola, Cts: “Problema non è riaprirle ma tenerle aperte” – La cosa più importante “non è tanto riaprire le scuole, ma cercare di tenerle aperte. Rischiare di riaprire le scuole e doverle poi richiudere tra una decina di giorni o tra due settimane. È una cosa che il Paese non si può permettere perché sarebbe la testimonianza provata del fatto che i numeri stanno riaumentando”. Così il segretario del Cts, il Comitato tecnico-scientifico, Fabio Siciliano, in un’intervista a InBlu Radio.

Campania, ritorno graduale in presenza dall’11 gennaio – Le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio quando potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura per la pausa natalizia. E’ il frutto della riunione dell’Unità di Crisi della Regione che ha valutato i dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza; ci sarà un’ordinanza entro domani. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

