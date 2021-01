Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 5 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Gli Usa superano i 20,7 milioni di casi e 353.000 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 20.786.001 casi confermati e 353.131 di morti secondo i dati della Johns Hopkins University. Questo bilancio alle 20.00 ora locale (01.00 GMT di martedì) è di 1.705 morti in più rispetto a domenica e 171.811 nuovi contagi. L’aumento delle infezioni e dei decessi è molto più basso rispetto alla fine di dicembre – quando i casi giornalieri hanno superato i 250.000 e i decessi i 3.000 – forse a causa di una più lenta segnalazione di nuovi casi nel fine settimana e a Capodanno.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Germania verso proroga lockdown fino a fine mese – Secondo la Bild, il governo centrale tedesco e i 16 Stati federali avrebbero deciso di estendere il lockdown, attualmente in vigore nel Paese, fino al 31 gennaio. L’attuale misura, che prevede la chiusura di bar, ristoranti, scuole e della maggior parte delle attività commerciali, è in vigore fino al 10 gennaio.

Regno Unito: Boris Johnson annuncia il terzo lockdown – Ci sarà un lockdown nazionale abbastanza duro da contenere questa nuova variante”. Lo ha annunciato in diretta tv il premier britannico Boris Johnson annunciando le nuove misure. “Scuole primarie, secondarie e college di tutta l’Inghilterra da domani dovranno fornire i propri servizi solo da remoto. Non è possibile che si facciano gli esami questa estate”. L’Inghilterra ha avviato “la più grande vaccinazione di massa”, ha sottolineato il premier Boris Johnson. “Finora abbiamo vaccinato più persone che in tutta l’Europa. Con l’arrivo del vaccino di AstraZeneca aumenteremo il ritmo. Se le cose andranno bene, a metà febbraio contiamo di offrire la prima dose a tutti i quattro gruppi individuati come prioritari. Ovvero, gli ospiti delle case di riposo, gli ultra-settantenni, i medici e il personale sanitario, le persone più fragile”.

Cina, corsa per vaccinare 50 mln di persone prima del Capodanno lunare – La Cina punta ad aver vaccinato contro il Coronavirus 50 milioni di lavoratori prima del Capodanno lunare, che cade tra l’11 ed il 17 febbraio, festività durante la quale si riuniscono tradizionalmente le famiglie, con grandi spostamenti di persone attraverso il paese. L’obiettivo ambizioso è di somministrare la prima dose entro il 15 gennaio e la seconda entro il 5 febbraio. Lo sforzo è rivolto ai lavoratori fra i 18 e i 59 anni in settori di prima linea, fra cui porti, trasporti e consegne, sanità e cura degli anziani, funzionari pubblici, polizia, pompieri, telecomunicazioni, persone che viaggiano all’estero per lavoro o studio.

Austria prolunga lockdown fino al 24 gennaio – In Austria il lockdown attualmente in vigore è stato prolungato fino al 24 gennaio. Inizialmente era prevista la possibilità di tornare a riaprire le attività il 18 agosto per chi fosse risultato negativo al test anti-Covid, proposta poi bocciata dalle opposizioni. Pertanto commercio, gastronomia, turismo e scuole restano chiuse fino al 24 gennaio.

