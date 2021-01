C’è un Paese che spicca su tutti per la percentuale di popolazione vaccinata: si tratta di Israele, dove sono stati già immunizzati oltre un milione di cittadini, pari al 12,59% della popolazione. È quanto risulta dai dati del portale Our World in Data, frutto di una collaborazione con l’Università di Oxford e che misura il numero di persone che hanno ricevuto una prima dose del vaccino Covid.

Un dato sorprendente soprattutto se confrontato con gli altri Paesi. Secondo in questa speciale classifica è infatti il Bahrain, ma con il 3,53% di immunizzati. Seguono Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca e Cina. L’Italia al momento ha vaccinato appena lo 0,12% della popolazione. Israele, che aveva ordinato lotti a Pfizer/BioNTech all’inizio della pandemia e ha cominciato le vaccinazioni il 19 dicembre, ‘viaggia’ a una media di circa 150mila persone al giorno che ricevono la prima dose. La priorità al momento viene data agli ultrasessantenni, agli operatori sanitari e alle persone clinicamente vulnerabili. L’obiettivo del premier Benjamin Netanyahu, che si è vaccinato in diretta tv, è quello di portare Israele fuori dalla pandemia già a febbraio. Intanto però il Paese vive il suo terzo lockdown dall’inizio della crisi sanitaria.

