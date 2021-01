L’elenco completo dei centri di somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia “è ancora in divenire”. A evidenziarlo è un documento firmato dal commissario straordinario Domenico Arcuri e pubblicato oggi da Zetaluiss, che lo ha ottenuto in risposta all’istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata al Ministero della Salute e agli uffici per l’Emergenza Covid per richiedere l’elenco completo dei centri dove il vaccino contro il Sars-cov-2 verrà distribuito.

Il documento specifica che “come riportato nel documento del Ministero della Salute l’elenco dei centri vaccinali destinati alla somministrazione del vaccino dipenderà da tre variabili: la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritaria per la vaccinazione, nonché dagli aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo necessaria per il loro trasporto e stoccaggio”.

In sostanza, il documento al momento non esiste nella sua forma definitiva, perché la sua stesura dipende dalle caratteristiche stesse del farmaco, che rendono ancora non definitiva l’identificazione dei centri dove somministrarlo. Secondo gli ultimi dati, aggiornati ad oggi, in Italia sono state eseguite oltre 46mila vaccinazioni anti-Covid, di cui oltre 40mila a operatori sanitari e sociosanitari. Dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate in Italia 469.950 dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, finora l’unico ad aver ottenuto l’approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

L’hub centrale di stoccaggio delle dosi è l’aeroporto di Pratica di Mare, da dove l’esercito trasporterà i vaccini nei siti individuati dalle regioni, ognuna delle quali si è organizzata in autonomia, come emerge dai piani che i singoli enti stanno pubblicando in questi giorni per spiegare come dovrebbe avvenire la somministrazione dei vaccini sul territorio.

