A Briatore non è bastata la lezione: assembramenti al Billionaire di Dubai | VIDEO

Mentre l’Europa è in lockdown per le feste, c’è un posto dove le persone sono senza mascherine, le distanze non vengono rispettate e nei buffet chiunque può prendere il cibo senza sanificazione: si tratta del Billionaire di Dubai, il locale di Flavio Briatore.

Due settimane fa l’imprenditore piemontese aveva inaugurato la stagione di eventi, in barba al Coronavirus. “Sono andato a Dubai per lavoro”, aveva candidamente raccontato sui social, “per l’apertura del nuovo concept Billionaire che tra l’altro sta riscuotendo un successo straordinario”. Il locale, come quello in Sardegna, era rimasto chiuso per via delle misure anti-contagio, ma ora prima della fine del 2020 e in occasione di Capodanno riapre.

I video e le foto, postati lunedì 28 dicembre direttamente dalla pagina del Billionaire e dagli spettatori presenti, dimostrano che durante gli eventi si verificano pericolosi assembramenti, che potrebbero essere causa di un focolaio proprio come era avvenuto questa estate in Sardegna.

Flavio Briatore si era difeso qualche giorno fa in un’intervista rilasciata a Libero: “Sul Billionaire italiano sono state dette tante falsità. Si parlava di 60 dipendenti positivi, quando invece erano 28, peraltro tutti supportati adeguatamente, curati e guariti. Resto convinto che, se anziché Billionaire, si fosse chiamato Discoteca Bingo Bongo e fosse stato un locale qualsiasi, nessuno se ne sarebbe occupato. Invece così tanti si sono riempiti la bocca”.

Ma resta il fatto che le regole anti-Covid non venivano rispettate all’interno del locale. Lo stesso Flavio Briatore è stato contagiato dal Covid-19 lo scorso agosto ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale San Raffaele di Milano. Non basta tutto questo come lezione per smettere di organizzare eventi con centinaia di persone?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Vaccino Covid, il farmacologo Garattini a TPI: “Non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali” / 2. Covid: il dovere di vaccinarsi e quello di fare comunicazione scientifica (di L. Zacchetti) / 3. Covid, scoperta “variante italiana simile a quella inglese”

Potrebbero interessarti L'uomo al lavoro, "sua" moglie e "suo" figlio. Locandina sessista di Confcommercio scatena la bufera “Com’è possibile che ci sia voluto un solo anno per arrivare al vaccino quando per gli altri ci è voluto decenni?”. Rispondono gli esperti Sci, il presidente di Anef Veneto: "Noi siamo pronti a riaprire il 7 gennaio"