Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Intanto oggi l’Italia ritorna, solo per un giorno, in zona arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Governo pronto a varare nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio – Il Governo è pronto a varare nuove misure per contenere la pandemia di Coronavirus, e in particolare la tanto temuta e ancor più contagiosa “variante inglese”. È sempre più probabile che l’esecutivo ricorra a un provvedimento ponte dal 7 al 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. Al momento l’esito più probabile è il seguente: il 7 e l’8 gennaio ci sarà un ritorno in zona gialla per le regioni italiane, mentre il weekend del 9 e 10 tutto il Paese sarà in fascia arancione, con la chiusura di bar e ristoranti e spostamenti vietati anche tra Comuni. Dall’11 tornerebbe il sistema di divisione per colori, con diverse regioni che rischiano di essere inserite in fascia arancione e rossa (le più a rischio al momento sono Veneto, Liguria, Calabria, Lombardia e Puglia). Fino al 15, stop allo spostamento tra regioni. Fra le ipotesi sul tavolo c’è anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarebbe così prorogata fino al 15 del mese. Lo ha anticipato Repubblica.

Il bollettino del 3 gennaio – Sono 14.345 i nuovi casi, contro i 11.831 di ieri, e 347 i morti (ieri erano stati 364), a fronte di 102.974 tamponi effettuati (ieri erano stati 67.174). Il rapporto positivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al 13,8%, rispetto al 17,1% di ieri. (I dati completi)

Bellanova: “Piano vaccini insufficiente e poco chiaro” – “Ancora una volta di più oggi verifichiamo l’insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l’insufficienza e la poca chiarezza sul Piano vaccinale”, lo avrebbe detto secondo fonti di Italia Viva citate dall’Agi la ministra Bellanova durante la capidelegazione ancora in corso. “Se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c’è un solo modo: continuare puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale. Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche”.

Vaccini, Lombardia in ritardo. Gallera: “Non faccio rientrare i medici dalle ferie per le vaccinazioni”. L’assessore al Welfare lombardo in un’intervista a La Stampa assicura: “Da domani 6mila iniezioni al giorno”. Qui la notizia completa.

Governo studia nuova stretta: sei regioni in arancione. Weekend rossi per tutti – Il governo valuta nuove misure per limitare i contagi, dopo i numeri in crescita degli ultimi giorni. Secondo quanto riporta Repubblica ci sono due ipotesi sul tavolo. La prima è di stabilire “nuovi criteri per l’Rt che permettano di decretare con numeri anche meno emergenziali zone arancioni e rosse regionali”. A finire subito in zona arancione, con i nuovi criteri, sarebbero almeno tre Regioni (Calabria Liguria e Veneto) mentre altre tre sarebbero in bilico perché superano l’1 ma non nell’estremo più basso della forchetta (Basilicata, Lombardia e Puglia). La seconda ipotesi è quella di “un nuovo giro di vite nazionale che potrebbe portare a istituire zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio italiano”. Nel weekend sarebbero quindi chiusi bar, ristoranti, negozi, centri commerciali e vietati i movimenti non essenziali. Per gli altri giorni, potrebbero essere previste ulteriori limitazioni alla circolazione intercomunale e interregionale. Qui la notizia completa.

