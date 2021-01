Covid, 14.245 casi e 347 morti: il bollettino del 3 gennaio

Ultime 24 ore

Attualmente positivi: 576.214

Casi totali: 2.155.446

Decessi: 75.332

Guariti: 1.503.900

Secondo il bollettino di oggi, domenica 3 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.345 i nuovi casi, contro i 11.831 di ieri, e 347 i morti (ieri erano stati 364), a fronte di 102.974 tamponi effettuati (ieri erano stati 67.174). Il rapporto positivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al 13,8%, rispetto al 17,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 576.214, i morti 75.332 e i guariti 1.503.900, per un totale di 2.155.446 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.075 sono ricoverati in ospedale, 2583 necessitano di terapia intensiva, mentre 550.556 si trovano in isolamento domiciliare.

