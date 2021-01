Covid, vaccinate oltre 79mila persone in Italia. Arcuri: “Secondi in Europa”

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in Italia, partita ufficialmente (e simbolicamente) in tutta Europa con il V-Day del 27 dicembre scorso. Secondo l’ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l’emergenza, aggiornato alle 9 di questa mattina, 3 gennaio 2021, sono 79.146 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia.

Entrando più nel dettaglio dei dati, vediamo che al momento la Regione più virtuosa è il Lazio con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili). Subito dietro il Piemonte (9.478 – 23,2%), la Toscana (6.824 – 24,4%) e la Campania (6.671 – 19,7). Molto indietro la Lombardia (2.446 – 3%). Nella cosiddetta Fase 1 della campagna vaccinale la precedenza viene data a operatori sanitari personale non sanitario e gli ospiti delle Rsa. La Fase 2 partirà non prima di marzo, ma al momento le Regioni hanno avuto pochi dettagli su chi verrà vaccinato per prima e come verremo contatti per farlo.

Intanto il commissario straordinario Arcuri si dice soddisfatto di questo avvio: l’Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di vaccinati. Se altri Stati, come Israele, ma anche l’Inghilterra, la Polonia e la Croazia stanno facendo meglio di noi se si considera la percentuale di popolazione già vaccinata, la Francia invece è ferma al palo. Solo poche centinaia di dosi somministrate in questi primi giorni di campagna, tanto che il medico Patrick Pelloux ha detto senza giri di parole: “Stiamo facendo la figura dei fessi”.

Leggi anche: 1. Disuguaglianze: ricorderemo il 2020 come uno degli anni peggiori; // 2. Vaccino Covid, come e quando lo faremo? I piani delle Regioni // 3. Festa di Capodanno nel resort di lusso sul Lago di Garda: multate 126 persone. Locale chiuso

4. Francia, è finito dopo 2 giorni il maxi rave di Capodanno con 2500 persone; // 5. Le regole in vigore dal 7 gennaio 2021: scuole, palestre, bar e ristoranti; // 6. La variante inglese è più diffusa tra i bambini: riaprire le scuole significherebbe favorire il virus (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Delitto Colleoni, arrestato il figlio dell’ex segretario leghista Il governo valuta nuove strette: sei regioni verso l'arancione e weekend rossi in tutta Italia Coronavirus in Italia, ultime notizie. Governo studia nuova stretta: sei regioni in arancione. Weekend rossi per tutti