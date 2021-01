Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Il Giappone valuta lo stato di emergenza per Tokyo – Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha detto che il governo sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza nella regione di Tokyo, a causa del forte aumento dei casi di coronavirus. Nel fine settimana, il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, e i governatori delle vicine prefetture di Kanagawa, Chiba e Saitama hanno esortato il governo a dichiarare lo stato di emergenza locale. Il governo di Suga, tuttavia, è riluttante a introdurre misure che potrebbero danneggiare la terza economia del mondo.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, ricoverato in ospedale giornalista Larry King – Il celebre giornalista americano Larry King è ricoverato in ospedale da oltre una settimana a causa del Covid: lo ha reso noto una fonte della sua famiglia, secondo quanto riporta la Cnn. King, 87 anni, si trova al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Lo storico volto della Cnn soffre di diabete, in passato ha avuto seri problemi cardiaci e nel 2017 è stato operato per un tumore ai polmoni.

Israele corre veloce: già vaccinato il 12% della popolazione. C’è un Paese che spicca su tutti per la percentuale di popolazione vaccinata: si tratta di Israele, dove sono stati già immunizzati oltre un milione di cittadini, pari al 12,59% della popolazione. È quanto risulta dai dati del portale Our World in Data, frutto di una collaborazione con l’Università di Oxford e che misura il numero di persone che hanno ricevuto una prima dose del vaccino Covid. Qui la notizia completa.

Usa, superati 350mila morti – Gli Stati Uniti hanno superato oggi la soglia dei 350mila morti a causa del coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell’università americana Johns Hopkins. Secondo gli ultimi dati, le vittime nel Paese dall’inizio della pandemia sono 350.186 a fronte di un bilancio complessivo di 20.427.780 contagi. Lo riporta l’Ansa.

Regno Unito, nuovo record: quasi 58mila nuovi casi in 24 ore – La nuova variante inglese travolge il Regno Unito, dove in 24 ore è stato toccato il nuovo record di sempre con quasi 58mila nuovi contagi su circa 500mila test quotidiani. Ieri le scuole elementari sono state chiuse a Londra almeno fino al 18 gennaio.

